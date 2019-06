Guida Harry Potter Wizards Unite | Auror | Magizoologi e Professori | quale la Professione

optimaitalia

(Di sabato 22 giugno 2019) Finalmente ci siamo, una primafa capolino sulle pagine di OptiMagazine. Questo perché, dopo aver solleticato il palato dei fan del maghetto britannico, gli sviluppatori di Niantic Labs hanno finalmente reso disponibile nella giornata di ieri, 21 giugno, il videogioco mobile su dispositivi iOS e Android, e può quindi essere scaricato - gratuitamente, con acquisti in app - da Google Play Store e App Store. In questo caso, però, gli stessi autori del fenomeno da touch screen Pokémon GO non ci mettono nei panni degli studenti della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, ma ci chiedono di scegliere tra tre distinte Professioni. Le tre Professioni disono. E, come è lecito aspettarsi, sono tutte caratterizzate da abilità differenti, ben distinguibili tra loro. Si tratta quindi di vere e ...

Ary1797 : RT @OptiMagazine: Guida #HarryPotterWizardsUnite - Auror, Magizoologi e Professori, quale la Professione migliore? - OptiMagazine : Guida #HarryPotterWizardsUnite - Auror, Magizoologi e Professori, quale la Professione migliore?… - guidesmartphone : Consigli e trucchi Harry Potter: Wizards Unite - Guida completa - GuideSmartPhone -