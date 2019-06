Nasce in Italia la scuola di volo internazionale dei Top Gun

«La Venaria Reale» - dove riNasce l’Italia : «La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce l'Italia«La Venaria Reale», dove rinasce ...

Turismo - la sfida di Invitalia : Nasce a Napoli il polo del lusso : C'è il Turismo ad altissimo livello dietro al progetto Naples Charming and Luxury Hotels approvato da Invitalia sotto forma di contratto di sviluppo e finanziato in maniera poderosa...

Il 2 giugno 1946 Nasceva la Repubblica Italiana : ecco come venne accolta e cosa accade oggi - tra polemiche e commedie all’italiana : Era il 2 giugno 1946 quando l’Italia, uscita da solo un anno dalla Seconda Guerra Mondiale, ‘zoppa’, stanca e tutta da ricostruire, tornò a votare dopo oltre 20 anni di dittatura fascista e dopo una dura e logorante battaglia per eleggere l’Assemblea Costituente e per scegliere la forma del governo del Paese tra monarchia e Repubblica. Il voto, oltre a cambiare forma di governo, mise la parole fine sul regno dei Savoia, ...

Eco-birra : Nasce l’idroluppolo - una coltura 4 volte più efficace e tutta italiana : Una birra con un minore impatto ambientale e più redditizia per i coltivatori che forniscono l’ingrediente primario: il luppolo. Ma soprattutto parlerà italiano, mentre ora il 97% del luppolo utilizzato dai birrifici nazionali è importato. Con acquisti concentrati su tre varietà Usa e una tedesca per un valore complessivo stimato a 300 milioni di euro l’anno. Nel basso Lazio, a Terracina una start up di giovani – nel team un ...

Nasce First Playable - il primo evento business internazionale in Italia dedicato al gaming : AESVI, l'Associazione di categoria dell'industria dei videogiochi in Italia, annuncia la nascita del primo evento business internazionale in Italia nel settore del gaming: First Playable. L'evento Nasce da una partnership tra l'Associazione e la Toscana Film Commission, nell'ambito del Programma Sensi Contemporanei Toscana per il Cinema, con la collaborazione di ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese ...

Nasce l’alleanza AIGAE-ITALIA NOSTRA per tutelare e raccontare il territorio italiano : “Firmato il protocollo con Aigae. Le Guide Ambientali Escursionistiche saranno le nostre emissarie sul territorio e sapranno valorizzare tutto ciò che noi abbiamo protetto finora e che intendiamo far conoscere ad un pubblico più vasto”: lo ha affermato Mariarita Signorini, Presidente Nazionale di Italia NOSTRA, a margine della firma del Protocollo d’intesa con Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche, avvenuta oggi a Roma ...

Nasce il nuovo sito di Sportitalia - in attesa della rivoluzione SI Smart : Prima grande novità in casa Sportitalia, in attesa della rivoluzione di luglio con la nascita di SI Smart, la svolta che moltiplicherà per quattro l’offerta dell’emittente in chiaro e gratuita sul digitale terrestre. Da oggi è online il nuovo sito www.Sportitalia.com con un restyling che presenta agli appassionati più funzioni, più contenuti e una rinnovata interfaccia...

Mediaset : Italia 2 passa al 55 - Nasce Boing Plus : Pier Silvio Berlusconi L’espansione di Mediaset sul digitale terrestre si concretizza ulteriormente con l’acquisizione da Sony Picture Entertainment Italia dei canali 45 e 55, che vedranno rispettivamente la nascita di una nuova rete televisiva (Boing Plus) e il riposizionamento di un canale già esistente (Italia 2). Mediaset Italia 2 passa al 55 Sarà quindi Italia 2 il canale che il Biscione posizionerà al numero 55, al posto di ...

Nasce in Italia una nuova professione - il «Travel Emotion Designer» : Alcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseAlcune prestigiose dimore offerte da The Grand HouseIl team di The Grand HouseEugenia Romanelli, Travel Emotion DesignerMassimo Micangeli, il fondatore di The Grand House Per una volta sono ...

Il Giro d’Italia arriva a L’Aquila 10 anni dopo il terremoto - l’appello di Cataldo : “venite a vederci - la città sta riNascendo” : Il Giro d’Italia arriva a L’Aquila per la 7ª tappa: Dario Cataldo fa un appello ai fan, 10 anni dopo il terremoto che ha devastato la città Sono passati ben 10 anni dal terremoto che sconvolse l’Abruzzo. Case devastate, vite spezzate e un futuro incerto hanno accompagnato gli abitanti di diverse città, ritrovatisi a fare i conti con la furia della natura, inaspettata e impossibile da controllare. A 10 anni dal terremoto, ...

A Luglio Nasce SI Smart con 4 canali free di Sportitalia via HbbTV : Sportitalia si fa in quattro ed entra nel futuro sviluppando la propria offerta in chiaro e gratuita sul digitale terrestre. Avverrà dal possimo Luglio, quando i telespettatori troveranno sul canale 60 DTT la gradita sorpresa di poter accedere alla programmazione di 4 canali tematici (sempre in chiaro e gratuiti): Sportitalia HD, SI Solo Calcio, SI Motori e SI Live24. Per poter vedere la nuova offerta SI Smart sarà...

Come Nasce lo spread? Viaggio nella stanza dove si prezza il rischio Italia : Come si forma lo spread? Per scoprirlo siamo andati nelle sale operative di Mts, il mercato dei titoli di Stato di Borsa Italiana, una delle maggiori piattaforme di scambio sul mercato obbligazionario in Europa che mobilita qualcosa Come 100 miliardi di euro di transazioni al giorno...

Accadde oggi : il 13 Maggio 1909 Nasce il Giro d’Italia : Il Giro d’Italia nasce il 13 Maggio 1909 su idea del giornalista forlivese Tullo Morgagni. Carlo Cavaneghi, presidente dell’Unione velocipedistica italiana, dà il via alla prima tappa, la Milano-Bologna (397 km). Primo vincitore della gara è Dario Beni che corre per la Bianchi. Il Giro, o Corsa Rosa, si è sempre disputato, salvo che per le interruzioni dovute alla prima e alla seconda guerra mondiale, nell’arco di tre ...