Morte Beau Solomon a Roma | Galioto assolto dall' accusa di omicidio

Beautiful - trame americane : Thomas omette la verità sulla Morte di Beth a Steffy : Imperdibili colpi di scena arrivano dalle puntate americane di Beautiful , trasmesse ad inizio giugno in America. Thomas , infatti, sarà messo di fronte ad un bivio dopo aver scoperto che Phobe è in realtà Beth . Il Forrester non saprà se rivelare a Steffy la verità sulla morte della figlia di Liam, sapendo che potrebbe perdere l'amore appena conquistato di Hope. Beautiful : Thomas apprende il segreto sulla morte di Beth Le anticipazioni di ...

Beautiful - anticipazioni americane : Thomas scopre per caso la verità sulla 'Morte' di Beth : Nelle puntate americane di Beautiful, la verità sull'identità di Phoebe Forrester non sarà più un segreto per diversi personaggi. Con il passare delle settimane, la lista di coloro che saranno a conoscenza dello scambio di culle si farà sempre più numerosa. Oltre a Flo Fulton e Reese Buckingham, protagonisti iniziali di questa triste vicenda, anche Zoe e Shauna hanno appreso le dinamiche per quanto accaduto a Catalina. Anche se in entrambi i ...