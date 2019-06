Made in Sud | gli Arteteca si sono risposati | il messaggio dopo il matrimonio

Stefano De Martino - dopo Made in Sud un nuovo programma su Rai2 : Stefano De Martino sembra volare sulle ali dell’entusiasmo e della ritrovata felicità familiare, tanto che potremmo rivederlo prestissimo alla conduzione di un nuovo programma televisivo su Rai2, nuovo nel format e nell’orario di programmazione. I rumors che sostengono il nuovo impegno professionale dell’ex ballerino di Amici sono ripetuti e rinfocolati dal successo anche personale ottenuto partecipando all’ultima ...

Pagelle della TV della Settimana (13-19/05/2019). Promossi Mahmood e Made in Sud. Bocciato il caos Rai e la Michelazzo al GF : Mahmood Promossi 9 a Mahmood. Con una canzone (in italiano) e un’immagine che si distaccano dagli stereotipi, il cantante agguanta un secondo posto all’Eurovision, che vale quasi una vittoria. E’ conferma delle sue capacità nonchè l’ennesima legittimazione della contestata vittoria sanremese. 8 a Made in Sud. Dopo l’infausta edizione targata Gigi D’Alessio, con la cura Freccero il varietà comico di Rai2 risale ...

Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019. Montalbano 23.5% - il Grande Fratello 18.2%. Made in Sud chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno ha conquistato 5.568.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.142.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.767.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Star Wars VII – Il Risveglio della Forza ha catturato l’attenzione di 1.206.000 spettatori ...

Ascolti Tv Lunedì 13 maggio - il Grande Fratello 18.2% tra Montalbano 23.5% e Made in Sud 8.2% : Ascolti Tv Lunedì 13 maggio (articolo in aggiornamento) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – 5.568 milioni e 23.5% Canale 5 – Grande Fratello – 3.142 milioni e 18.2% Rai 2 – Made in Sud – 1.76 milioni e 8.2% Rai 3 – Report – 1.61 milioni e 6.4% Italia 1 – Star Wars 7 Il risveglio della Forza – 1.2 milioni e 5.5% Rete 4 – Quarta Repubblica – 781 mila e 4.1% Tv8 – Creed ...

Ascolti TV | Lunedì 13 maggio 2019. Montalbano 23.5% - il Grande Fratello 18.2%. Made in Sud chiude all’8.2% : Luca Zingaretti Su Rai1 Il Commissario Montalbano – La Pazienza del Ragno ha conquistato 5.568.000 spettatori pari al 23.5% di share. Su Canale 5 Grande Fratello ha raccolto davanti al video 3.142.000 spettatori pari al 18.2% di share. Su Rai2 Made in Sud ha interessato 1.767.000 spettatori pari all’8.2% di share. Su Italia 1 Star Wars VII – Il Risveglio della Forza ha catturato l’attenzione di 1.206.000 spettatori ...

Ascolti Tv Lunedì 13 maggio - il Grande Fratello tra Montalbano e Made in Sud : Ascolti Tv Lunedì 13 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – milioni e % Canale 5 – Grande Fratello – milioni e % Rai 2 – Made in Sud – milioni e % Rai 3 – Report – milioni e % Italia 1 – Star Wars 7 Il risveglio della Forza – milioni e % Rete 4 – Quarta Repubblica – mila e % Tv8 – Creed Nato per combattere ...

De Martino e Fatima Trotta di nuovo conduttori a Made in Sud? News : Stefano De Martino e Fatima Trotta, di nuovo conduttori di Made in Sud nella prossima stagione? Il pubblico li richiede a gran voce sui social Lunedì 13 maggio è andata in onda su Rai 2 l’ultima puntata di Made in Sud. La coppia di conduttori, inedita per questa stagione, e formata da Stefano De Martino […] L'articolo De Martino e Fatima Trotta di nuovo conduttori a Made in Sud? News proviene da Gossip e Tv.

Stefano e Belen - battute sulle seconde nozze a Made in Sud : “Sì - lo voglio” : Stefano De Martino e Belen Rodriguez: secondo matrimonio in arrivo? Il gossip non si frena e battute a Made in Sud Stefano De Martino e Belen Rodriguez: arriva davvero il secondo matrimonio? Il gossip sulla coppia, che è tornata da poco insieme, si fa sempre più insistente tanto che anche a Made in Sud se […] L'articolo Stefano e Belen, battute sulle seconde nozze a Made in Sud: “Sì, lo voglio” proviene da Gossip e Tv.

Made in Sud Arteteca - la sorpresa che scioglie il pubblico : la figlia sul palco : Gli Arteteca hanno regalato un sorriso all’ultima puntata di Made in Sud. Il pubblico si scioglie quando entra in scena la figlia, Sara Gli Arteteca hanno stupito e commosso durante l’ultima puntata di Made in Sud. La coppia di comici napoletani ha portato sul palco una grandissima sorpresa, la figlia Sara. Un’entratadi scena che è […] L'articolo Made in Sud Arteteca, la sorpresa che scioglie il pubblico: la figlia sul ...

Francesco Paolantoni : l’esperienza a Made in Sud e il rapporto con i colleghi : Made In Sud: Francesco Paolantoni racconta la prima volta a Made in sud e il rapporto con i colleghi Francesco Paolantoni è uno delle new entry di questa tredicesima edizione di Made in sud. L’attore e comico napoletano ha un lungo trascorso teatrale. Nel programma di Raidue, in onda con l’ultima puntata oggi lunedì 13 […] L'articolo Francesco Paolantoni: l’esperienza a Made in Sud e il rapporto con i colleghi proviene da ...

Made in Sud - Fatima Trotta rompe il silenzio : “Ora sogno Sanremo” : Fatima Trotta si racconta prima dell’ultima puntata di Made in Sud: “Ci siamo giocati tutto” Ha rotto il silenzio ai microfoni di TvBlog prima dell’ultima puntata dell’edizione 2019 di Made in Sud Fatima Trotta, stasera su Rai2 in coppia con Stefano De Martino, appunto per la puntata conclusiva di questa stagione nella quale lo show è stato particolarmente premiato dagli ascolti. Intervistata, quindi, dai colleghi ...

Made in Sud – Stefano De Martino scommessa vinta. Bilancio decisamente positivo. : Nell’inedita collocazione del lunedì sera, in prima serata su Raidue torna la comicità di “Made in sud” , con una nuova edizione composta da sette puntate, rigorosamente in diretta dagli studi Rai di Napoli e contante novità. La conduzione è affidata a Stefano De Martino e Fatima Trotta, con la partecipazione straordinaria di Elisabetta Gregoraci […] L'articolo Made in Sud – Stefano De Martino scommessa vinta. Bilancio ...

Made in sud - Fatima Trotta sogna Sanremo : le parole su De Martino e Izzo : Made in sud, Fatima Trotta si racconta: il ritorno in tv dopo un anno di pausa e i sogni nel cassetto Made in sud quest’anno è riuscito a conquistare un notevole fetta di pubblico. Il programma Rai, pur scontrarsi con dei competitor forti (come il Grande Fratello della d’Urso), settimana dopo settimana ha portato a […] L'articolo Made in sud, Fatima Trotta sogna Sanremo: le parole su De Martino e Izzo proviene da Gossip e Tv.

Gli Arteteca : ecco come sono arrivati sul palco di Made in Sud : Gli Arteteca: la vita prima di arrivare allo show con Stefano De Martino Monica Lima e il marito Enzo Iuppariello, che insieme formano la coppia di comici Arteteca di Made in Sud, in un’intervista a DiPiutv hanno spiegato al pubblico di quanto sia stato complicato il loro percorso lavorativo prima di arrivare al programma di […] L'articolo Gli Arteteca: ecco come sono arrivati sul palco di Made in Sud proviene da Gossip e Tv.