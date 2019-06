Iran | a un passo dalla guerra | dirottato anche il volo Alitalia | la mossa

Iran e Usa a un passo dalla guerra Il ruolo di Tokyo. Ombre saudite : Due petroliere dirette in Giappone attaccate al largo dell'Oman proprio durante la visita di Abe in Iran . Gli Usa accusano Teheran ma ci sono Ombre saudite . E aumentano i rischi di un conflitto Segui su affaritaliani.it

Donald Trump a un passo dalla dichiarazione di guerra all' Iran via Twitter : “Se l’Iran vuole combattere questa sarà la fine officiale dell’Iran”: lo scrive Donald Trump su Twitter . “Mai più minacciare gli Stati Uniti”, aggiunge il presidente americano. L’avvertimento arriva dopo che un razzo è stato lanciato nella Green Zone di Baghdad dove si trova l’ambasciata Usa e i sospetti di molti ricadono su una delle milizie sciite sostenute dal regime di ...

Accordo sul nucleare - Iran fa un passo indietro : ''Era nell'interesse della regione e del mondo, ma non dei nemici dell'Iran, per cui non hanno risparmiato sforzi, dal 2015, per danneggiare l'elegante struttura dell'Accordo internazionale'', ha ...