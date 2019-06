Foggia in difficoltà | entra in campo il sindaco | appello agli imprenditori della città

calcioweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) Momento delicato per il, ine fuori. Dopo la retrocessione in Serie C, il comunicato dell’attuale proprietà circa l’impossibilità di poter mantenere ancora il club nelle loro mani. Partita la caccia a nuovi investitori, ma ad oggi il futuro rimane incerto. Proprio per questo, èto inilpugliese, Franco Lan, che ha lanciato unverso glini. Ecco la sua idea. “Non possiamo consentire che il calcio apossa ripartire dalle serie dilettantistiche, soprattutto nell’anno del centenario. Per questo motivo ho rivolto unad alcuniaffinché ilcalcio possa continuare ad esistere. Ho intenzione di promuovere un club degli ‘Innamorati die del’, ovvero coloro che daranno una mano alla squadra al fine di consentirne ...

Dixy62553861 : RT @BM64266752: #lipu Grazie ai volontari Lipu di Foggia che tra mille difficoltà soccorrono rondinotti in difficoltà! - BM64266752 : #lipu Grazie ai volontari Lipu di Foggia che tra mille difficoltà soccorrono rondinotti in difficoltà! -