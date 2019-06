Conte a Bruxelles affronta l' Ue sul debito | «Flat tax? Sono più avanti di Salvini»

Conte : cambiare le regole Ue. Ma Bruxelles alza il muro : Il commissario europeo Moscovici avverte: vanno rispettate. La replica di Palazzo Chigi: finché ci sono noi non le violiamo

Giuseppe Conte arriva a Bruxelles e si spaventa : Quando dopo un giro di incontri con Angela Merkel, il lussemburghese Xavier Bettel, Donald Tusk e soprattutto il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker, l’ambasciatore italiano Maurizio Massari gli chiede come è andata, il volto di Giuseppe Conte è scuro. Al premier è bastata una mezza giornata qui al Consiglio europeo per capire che per evitare la procedura per debito eccessivo contro l’Italia ...

Il premier Conte va a Bruxelles – da Il Fatto Quotidiano

Conte scrive a Bruxelles : inizia la lunga strada verso il negoziato con l'Ue : Il premier promette che l'Italia "rispetterà i vincoli" e al Contempo farà in modo di abbassare le tasse fin dal prossimo...

Deficit - è scontro tra Salvini e Conte : il premier vola a Bruxelles con meno carte : A Conte il blitz riesce a metà. Oggi a Bruxelles il presidente del Consiglio pensava di arrivare portando in dote un concreto impegno dell'Italia a rispettare gli impegni presi con la...

Conte invia a Bruxelles la lettera per aprire il negoziato sulle regole Ue : Giuseppe Conte ha inviato la lettera con cui chiede alla commissione Ue di aprire il confronto sulle regole che governano l’Unione confermando allo stesso tempo l’impegno dell’Italia a rispettare i parametri europei...

Governo - Conte prepara la risposta a Bruxelles : “In Consiglio dei ministri già una bozza di assestamento di bilancio” : La promessa di Giuseppe Conte è che sarà un Consiglio dei ministri “interessante”. All’ordine del giorno della riunione di Governo attesa a partire dalle 20 non figura, ma il premier parlando in Senato ha annunciato come concretamente l’Italia stia preparando la risposta all’Europa per evitare la procedura d’infrazione per debito eccessivo. In pratica, insieme al ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ...

Cdm - Conte sulla procedura d’infrazione : «Pronti a rispondere a Bruxelles» : Il premier: «Sarà un Consiglio dei ministri interessante. Il documento come un assestamento di bilancio»

Conte vuole più tempo da Bruxelles e dice no al "primato della finanza" : Il premier Giuseppe Conte punta ad abbassare i toni con la Commissione Europea, "vedo tanta agitazione, la lettera Conterrà un messaggio politico", dice. Ma sulla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo i messaggi giunti da Bruxelles sono chiari: servono impegni ben precisi. Il presidente del Consiglio però sottolinea di voler rivolgersi alla "nuova legislatura europea", non quindi ai vertici in scadenza, "quindi che arrivi un ...

Che fine ha fatto la lettera di Conte a Bruxelles? : Che fine ha fatto la lettera promessa da Giuseppe Conte a Bruxelles per difendere la politica economica del governo ed evitare così la procedura d'infrazione? “Non tutto fila liscio, nella limatura” scrive la Repubblica in edizione cartacea. Previsto per martedì, l'invio potrebbe slittare “addirittura a giovedì”. Anzi, potrebbe essere persino che il premier Conte la consegni “forse direttamente brevi manu a Jean Claude Junker”, a margine ...

Salvini negli Usa : “Italia non si acContenta delle briciole in Ue. Faremo flat-tax - a Bruxelles se ne faranno una ragione” : “L’Italia vuole tornare ad essere il primo partner degli USA, non solo per gli interessi economici e commerciali, ma per una comune visione del mondo. Mentre altri paesi europei hanno scelto altre vie, noi ci siamo. Con Trump condividiamo grande attenzione all’Iran e alla prepotenza cinese, ma soprattutto da un punto di vista fiscale, sul taglio delle tasse, il rilancio dell’economia locale ed il rilancio ...

Il contro-dossier di Conte e Tria da spedire a Bruxelles sui conti pubblici italiani : La Commissione europea così non tratta, occorre un altro tipo di approccio, non è la stessa partita dell'anno scorso, qui rischiamo un danno per l'Italia: raccontano che al vertice di ieri mattina a Palazzo Chigi sia il premier Giuseppe Conte che il ministro dell'Economia Giovanni Tria si siano espressi in questo modo nei confronti degli altri presenti. "La lettera è pronta", ha spiegato il premier. Nel governo si sta preparando ...