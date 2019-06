ANBI | “L’acqua è e deve restare pubblica | la sfida è quella di frequentare il futuro con

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 giugno 2019) “Nell’acceso dibattito suldell’EIPLI (Ente per lo sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia) devono essere consolidati quali principi inalienabili e fondamentali che l’acqua sia, che l’uso agricolo sia il primo dopo quello umano e che la mission dell’ente sia prioritariamente a servizio delle campagne. Affermati questi come postulati indiscutibili, bisogna però concentrarsi sul modello organizzativo dell’ente commissariato da 40 anni e sopravvissuto ad oltre una trentina di tentativi di soppressione”: ad indicarlo è Francesco Vincenzi, Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (), che prosegue: “Ciò che infatti bisogna evitare è uno scontro ideologico tra le parti che rischia di non dare risposta alle esigenze di efficiente gestione idrica. La ...

