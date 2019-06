affaritaliani

(Di giovedì 20 giugno 2019) Raccogliere i riformisti che nelle diaspora renziana sono rimasti vicini all’ex premier Paolo Gentiloni e si sono avvicinati alla figura di Nicola. Nasce con questo scopo, l’associazione - dicasi corrente, parlando di Pd - presentata la settimana scorsa acon lo stesso Gentiloni in sala. “Rilanciare la sfida delle riforme”: questo l’obiettivo che si è data dell’associazione, che nel suo primo appuntamento milanese al Sem di via Cadore ha parlato di ambiente, conciliazione familiare, ma anche temi riguardanti il nord. Nei fatti però la corrente potrebbe essere definita una sorta di cuscinetto tra l’area deissimi - rimasti fuori con non poche polemiche dalla segreteria nazionale - e l’area più progressista e “di sinistra” del Pd, la cui linea ha vinto all’ultimo ...

Affaritaliani : Zingaretti mette le tende a Milano RiforDem 'ritrovo' per ex renziani - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Zingaretti mette le tende a Milano RiforDem, 'ritrovo' per ex renziani - GHERARDIMAURO1 : RT @Affaritaliani: Zingaretti mette le tende a Milano RiforDem, 'ritrovo' per ex renziani -