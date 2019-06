Messina | Lotti testimone al processo Verdini | “Denis mi suggerì la nomina del giudice

Messina - Lotti in tribunale al processo Verdini : “Segnalazione del giudice? Denis mi ha girato la mail dell’onorevole Drago” : Denis Verdini girò a Luca Lotti la mail dell’onorevole Giuseppe Drago, ex presidente della Regione Siciliana. Oggetto dei messaggi: la nomina del giudice Giuseppe Mineo al Consiglio di Stato. A raccontare la vicenda è lo stesso Lotti, comparso oggi a Messina per testimoniare al processo in corso allo stesso Verdini e a Mineo. L’accusa è corruzione in atti giudiziari per Mineo e finanziamento illecito ai partiti per Verdini. “Il ...