Live – Non è la D’Urso | Barbara mostra i messaggi dell’avvocato Irene Della Rocca con la

davidemaggio

(Di giovedì 20 giugno 2019)di“A me le bugie non piacciono“. Con queste paroleD’Urso ha scelto di smentire l’avvocato, scaricata da Pamela Prati per aver chiesto, la scorsa settimana, un cachet (di cui lei non sapeva nulla!) pari a 60mila euro per la sua partecipazione – poi saltata – a– Non è la D’Urso. Il legale ha tenuto a precisare che la somma richiesta fosse da considerarsi a titolo di risarcimento danni, circostanza però prontamente sconfessata dalla D’Urso nell’ultima puntata del suo programma di prime time del mercoledì. La conduttrice ha ribadito infatti di non avere mai raccontato menzogne al suo pubblico: “Io amo sempre dire la verità e raccontarvi come sono andate le cose. Siccome l’avvocatosostiene, innanzitutto, che se mai avesse ...

trash_italiano : Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo insieme a #noneladurso: scontro in diretta? - MediasetPlay : Mark Caltagirone è diventato un vero e proprio fenomeno di costume. Non ci credete? ?? #noneladurso Su… - MediasetPlay : C'è ancora altro che non sappiamo sul piccolo Sebastian Caltagirone? #noneladursi Su #MediasetPlay potete votare i… -