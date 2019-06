CorSport | De Laurentiis su James “Vale meno di 42 milioni | sennò il Bayern esercitava la

ilnapolista

(Di giovedì 20 giugno 2019) Nonostante il volere del calciatore e di Ancelotti per chiudere l’affareRodriguez serve l’accordo tra Real e Napoli per il suo cartellino. Il Corriere dello Sport riporta la trattativa in corso tra i club gestita in prima persona da Decon l’aiuto di Mendes. La richiesta del Real è di 42, ma il presidente del Napoli vuole sì accontentare il suo allenatore ma non sperperare, come ha dichiarato ieri in radio. Proprio per questo ha messo in chiaro con Florentino Perez che il prezzo del colombiano è sceso consapevole del fatto che ilMonaco non abbia esercitato il riscatto. Il Real ha fatto il suo gioco, è partito da 50cominciando poi a indietreggiare, 45, poi 40, fino s 10 per il prestito e 30 per il riscatto obbligatorio. Ma il Corriere dello Sport riporta un virgolettato preciso che Deavrebbe risposto a Perez durante ...

