Ascolti tv | l’Under 21 batte Barbara d’Urso che comunque ringrazia | “Numeri

Ascolti TV | Mercoledì 19 giugno 2019. ln 6 mln per l’Under 21 (27.3%) - Non è la D’Urso 18.3% (2 - 6 mln). Cala Arbore su Rai5 (1.2%). Diaco (9.4%) doppiato dalle soap di Canale 5 : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 19 giugno 2019, su Rai1 l’incontro Under 21 Italia-Polonia ha conquistato 6.002.000 spettatori pari al 27.3% di share (pre e post partita nel complesso: 3.412.000 – 16.9%). Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso – in onda dalle 21.46 all’1.26 – ha raccolto davanti al video 2.620.000 spettatori pari al 18.3% di share (presentazione di 31 minuti: 2.561.000 ...

Ascolti tv - oltre 5 - 6 milioni di spettatori per l’Under 21 : Debutto straordinario per gli Azzurrini nella prima sfida delle fasi finali dell’Europeo Under 21. La partita tra Italia e Spagna, finita 3 a 1 per la squadra di Di Biagio, trasmessa ieri in diretta dallo stadio Dall’Ara di Bologna, è stata seguita da oltre 5 milioni e 600 mila telespettatori (5 milioni 660mila) pari ad […] L'articolo Ascolti tv, oltre 5,6 milioni di spettatori per l’Under 21 è stato realizzato da Calcio ...

Ascolti Tv Domenica 16 giugno - vola l’Under 21 al 29.4% - male Lontano da Te 8.9% : Ascolti Tv Domenica 16 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Italia – Spagna (3-1) U.21 – Rai 1 – 5.6 milioni e 29.4%Lontano da Te – Canale 5 – 1.65 milioni e 8.9%NCIS – Rai 2 – milioni e % Elementary – Rai 2 – milioni e %Report – Rai 3 – milioni e % (dalle 20:30)Catwoman – Italia 1 – milioni e %CR4 – Rete 4 – mila e %Non è ...