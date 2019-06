Maturità | Ungaretti e Sciascia tra le tracce della prima prova

Maturità le tracce : Sciascia e Ungaretti nell'analisi del testo : Oggi, mercoledì 19 giugno, si è svolta la prova d'italiano del nuovo esame di Maturità 2019, che a differenza degli altri anni prevede soltanto due prove scritte invece di tre. Domani giovedì 20 giugno si terrà la seconda prova a carattere multidisciplinare. Essa sarà basata su due materie caratterizzanti i percorsi di studio (ad esempio allo scientifico ci saranno argomenti di matematica e fisica). L'ultima prova sarà il colloquio orale ...

Prima prova Maturità 2019 - Ungaretti uscito 4 volte in 20 anni. Come lui solo Montale : Giuseppe Ungaretti è tra gli autori più amati dal Miur per l'analisi del testo della Prima prova della Maturità: oltre all'esame del 2019, il poeta è uscito altre 3 volte negli ultimi 20 anni. Come lui soltanto Eugenio Montale, che però in almeno una occasione è uscito Come autore per il saggio breve.Continua a leggere

Il Porto Sepolto di Ungaretti alla Maturità 2019 : parafrasi e analisi testo : Il Porto Sepolto di Ungaretti alla Maturità 2019: parafrasi e analisi testo Dal 2011 al 2019: 8 anni più tardi, alla prima prova dell’esame di Maturità, ritorna Giuseppe Ungaretti tra i nomi per l’analisi del testo. In particolare la traccia è incentrata sulla poesia Risvegli, tratta da L’Allegria, Il Porto Sepolto. Andiamo a leggere il testo della poesia, per poi redigere un breve commento analitico a riguardo. Il Porto Sepolto: il testo ...

Maturità 2019 - l’analisi del testo secondo Biondillo : “Ungaretti? Miur poteva scegliere un poeta vivo. Sciascia sulla mafia sempre attuale” : “A rileggerlo dopo tanto tempo, mi colpisce la sua profonda contemporaneità. Eppure Il Giorno della civetta è stato pubblicato nel 1961, sono passati quasi 60 anni. Da allora non siamo cambiati”. Gianni Biondillo, scrittore e architetto, è “spaventato” dalla considerazione che gli ha subito suscitato il brano di Leonardo Sciascia proposto alla prima prova della Maturità. Un brano in cui il capitano Bellodi, che indaga sull’omicidio ...

"Avrei scelto Ungaretti - simbolo di migrazioni". La Maturità vista da Geppi Cucciari : Se tra i banchi di scuola, oggi, ci fosse stata anche lei, per la prova di Italiano avrebbe scelto senz’altro la poesia di Giuseppe Ungaretti. Per Geppi Cucciari, infatti, la poesia può “offrire grandi opportunità e grandi dannazioni”. Nel dubbio, meglio concentrarsi sulle opportunità.“La poesia offre grande libertà nel riflettere a diversi livelli d’interpretazione”, ci dice la ...

