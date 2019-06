Festival di Sanremo 2020 | Amadeus o Alessandro Cattelan?

Carlo Conti parla del contratto Rai e del Festival di Sanremo 2020 : Carlo Conti lascia la Rai? Ultime news sul contratto del presentatore Carlo Conti ha finalmente risposto alle illazioni dell’ultimo periodo. Da giorni non si fa che parlare di un ipotetico passaggio del conduttore toscano a Mediaset, in vista dell’imminente scadenza del contratto Rai. Ebbene, stando alle ultime dichiarazioni rilasciate dal diretto interessato, quel contratto sarà […] L'articolo Carlo Conti parla del contratto ...

Spunta l’ipotesi Alessandro Cattelan conduttore del Festival di Sanremo 2020 ma interviene Fiorello : Arriva l'ipotesi Alessandro Cattelan conduttore del Festival di Sanremo 2020. Il nome del presentatore di Sky entra quindi a far parte del toto-nomi per la prossima edizione della manifestazione che taglia il traguardo dei primi 70 anni dopo la fortunata doppietta di Claudio Baglioni che sembra essere definitivamente fuori dalle possibilità sia sul fronte conduzione sia su quello della direzione artistica. Stando a quanto riporta Il Secolo ...

Anche Mahmood a Collisioni Festival di Barolo dopo la vittoria a Sanremo 2019 : info e biglietti in prevendita : dopo il trionfo inaspettato a Sanremo 2019, ci sarà Anche Mahmood a Collisioni Festival per una sola data in Piemonte e in programma il 7 luglio. Il fenomeno di Soldi è quindi pronto ad approdare a Barolo per una tappa molto importante della tournée legata al suo disco di debutto, Gioventù Bruciata, rilasciato con un certo anticipo rispetto alla tabella di marcia dopo la vittoria a Sanremo. I biglietti per assistere allo spettacolo sono in ...

Cambia il regolamento del Festival di Sanremo 2020 - la kermesse torna alla direzione interna : gli ultimi aggiornamenti : Il regolamento del Festival di Sanremo 2020 si avvicina a passi lunghi e ben distesi verso un cambio delle regole con le quali si spazzeranno via le misure degli ultimi anni per assistere a un'edizione corale nella quale sarà la Rai a fare la parte del leone. Dopo l'ormai quasi certo addio di Claudio Baglioni e l'approdo in conduzione di Amadeus, l'Azienda si è già messa al lavoro per organizzare il tavolo degli ingaggi per la prossima ...

Rifondazione Sanremo. Il Festival cambia le regole : Rifondazione Sanremo. Oggi nella sede Rai di Milano, la storica di Corso Sempione, parte il cosiddetto 'Cantiere Sanremo' che è destinato a cambiare le regole dell'evento Rai più importante, quello ...

Sanremo 2020 - Ornella Vanoni : "Mina direttore artistico? Non lo trovo giusto. Al Festival - bisogna essere lì" : Mina direttore artistico della settantesima edizione del Festival di Sanremo è la suggestiva ipotesi, conseguenza di un'intervista rilasciate dal figlio della Tigre di Cremona, Massimiliano Pani, al quotidiano Il Messaggero.In quell'occasione, Pani, produttore, compositore e arrangiatore, dichiarò che la madre Mina non avrebbe problemi ad accettare l'incarico di direttore artistico se "la Rai le chiedesse di scegliere i brani in gara e le ...

Patty Pravo dice no al Festival di Sanremo - il 2019 ha chiuso un’epoca : “Non ci tornerò più” : Patty Pravo dice no al Festival di Sanremo. L'artista di La Bambola ha rivelato le sue future intenzioni nel corso di una delle recenti puntate di Un giorno da pecora con Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ai quali ha dichiarato di non avere intenzione di tornare sul palco dell'Ariston dopo l'ultima partecipazione con Briga. "Se mi sono divertita a Sanremo quest'anno? Ho pensato che mi mancava solo una partecipazione al Festival per arrivare a ...