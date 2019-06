Dustin morirà in Stranger Things 3? La rivelazione di Gaten Matarazzo in tv sconvolge

optimaitalia

(Di mercoledì 19 giugno 2019)in3? Non lo sappiamo ancora, il fatto è che si fanno sempre più ingombranti le voci che parlano di una morte eccellente in questo nuovo capitolo della serie Netflix e tutto sembra essere un indizio. Se nei giorni scorsi si è parlato molto di una possibile uscita di scena dell'amato sceriffo Hopper (con tanto di spin off a lui dedicato), in queste ore l'attenzione si è spostata su. Il giovane protagonista è già stato al centro del poster promozionale e del nuovo promo della serie che sarà disponibile su Netflix dal prossimo 4 luglio, ma quello che è successo durante la serata degli MTV Movie e Tv Awards ha qualcosa di incredibile. Alcuni l'hanno presa come una semplice battuta, altri si sono un po' paralizzati davanti a quella che sembra essere una vera e propria, il fatto è che è stato proprioa farla e questo è tutto ...