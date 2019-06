Dead By Daylight si aggiorna con Ghostface e molto altro

Behaviour Interactive annuncia Dead by Daylight per Nintendo Switch : Behaviour Interactive è felice di celebrare il terzo anniversario del suo gioco horror multiplayer, Dead by Daylight. Lo sviluppatore ha colto l’opportunità per annunciare la data d’uscita e i contenuti aggiuntivi della versione Switch del gioco. Dead by Daylight su Switch: data d’uscita e contenuti Il gioco horror multiplayer, Dead by Daylight, sarà disponibile su Switch il 24 settembre 2019. Oltre ...

Il CEO dello studio di sviluppo di Dead By Daylight spiega come è riuscito ad eliminare il fenomeno del crunch : Rémi Racine, CEO e produttore esecutivo di Behaviour Interactive, studio di sviluppo dietro a Dead By Daylight, ha recentemente pubblicato un post sul sito ufficiale dello studio.Potremmo tradurre il titolo del post come "Ecco perché ho abilito il crunch e non me ne sono mai pentito" e spiega appunto come è riuscito ad eliminare dallo studio gli straordinari ed i ritmi massacranti a cui sono sottoposti spesso i dipendenti di altri studi di ...