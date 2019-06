Allerta Meteo Estofex | attenzione al maltempo sul Nord-Est | rischio di nubifragi e

meteoweb.eu

(Di mercoledì 19 giugno 2019)– Dopo il forteche nel pomeriggio di ieri ha colpito la Basilicata con violentie grandinate, la minaccia di fenomeni violenti continua.(European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un nuovo avviso, questa volta per il-Est dell’Italia.di livello 1 per parti dell’Europa centrale e sudorientale (-Est italiano incluso) principalmente pere grandine di grandi dimensioni. Livello 1 per parti di Francia, Germania occidentale, Belgio orientale, Paesi Bassi orientali, Danimarca e Svezia sudoccidentale principalmente per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore,. Livello 1 anche per ildella Svezia, per la Finlandia centrale e per la Russia settentrionale principalmente per grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Stesso livello per la Turchia e l’area ...

