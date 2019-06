Volare senza pilota | in tantissimi pronti a viaggiare sugli aerei del futuro

sportfair

(Di martedì 18 giugno 2019) Una ricerca ANSYS rivela che il 70% degli intervistati si aspetta disu un velivolo autonomo nel corso della propria vita. Il Global Autonomous Vehicle Study di ANSYS analizza l’atteggiamento dei consumatori nei confronti dei velivoli autonomi Il 70% delle persone intervistate afferma di essere pronto asu un velivolo autonomo nel corso della propria vita. Il dato emerge da un’indagine globale commissionata da ANSYS, Global Autonomous Vehicle Study, per misurare i livelli di fiducia e le preoccupazioni degli utenti nei confronti deglia guida autonoma. L’industria aerospaziale è sotto enorme pressione per accelerare l’avvento di una nuova era del viaggio in aereo. Dimostrare che i velivoli autonomi sono affidabili e sicuri è essenziale affinché questi vengano accettati dal pubblico. Le funzionalità integrate di simulazione di ANSYS permettono di affrontare ...

Farmingitaly1 : @DebbyDd22 Perche' le persone tranquille lasciano volare i pensieri , l'immaginazione e la fantasia in modo libero… - BlondePorchetta : RT @justcallme_sug: Era una notte buia e senza stelle, di quelle in cui il vento soffia così forte da far volare via. All'improvviso, una f… - Elenaturcina73 : Siamo nati senza ali, ma nulla e nessuno può impedirci di farle crescere per volare oltre l'impossibile, ogni volta… -