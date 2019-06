Un paese per vecchi | il primo problema dell’Italia è la demografia

Accoltellato per degli spruzzi! 25enne muore alla festa del paese : Un 47enne è stato arrestato in flagranza di omicidio per aver Accoltellato un ragazzo durante la festa di Veniano. La causa sarebbe stata una lite per bere a una fontanella, testimoni anche la moglie e il figlio dell'aggressore. Accoltellato alla schiena alla festa del paese, a Veniano in provincia di Como, muore un 25enne dopo una lite per alcuni spruzzi d'acqua. Si chiamava Hans Junior Krupe, genitori olandesi, ma nato e ...

Meteo. Oggi sole su tutto il paese. E da giovedì sarà super caldo con l’anticiclone africano : Non mancherà qualche temporale sull’Appennino tosco-emiliano, in Umbria. Nuovo significativo aumento delle temperature da metà settimana. L'avvio dell'estate astronomica coinciderà quindi con una nuova fase di caldo intenso soprattutto al Centro-Sud. L’alta pressione di matrice nord-africana si sta pian piano indebolendo e, grazie a correnti atlantiche più fresche, assisteremo anche al Centro Sud ad una attenuazione di questa ondata di calore. ...

Manager Lombardi meritocrazia e nuovo welfare per rilanciare paese : Tre parole chiave per rilanciare il paese e dare un futuro alle nuove generazioni. Le ha lanciate dal palco dell'Assemblea Annuale di Aldai

Randagismo - Brambilla : “E’ un problema del paese - per cambiare ci vuole l’impegno di tutti” : Il Randagismo è una piaga che affligge, in diversa misura, tutte le Regioni. Si è conclusa a Milano e a Modena, con due distinte consegne, l’Iniziativa “Insieme per i nostri amici meno fortunati”: la Lega italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente, fondata e presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, regala centomila pasti all’anno da destinare ai cani e gatti randagi d’Italia, grazie ad un accordo siglato con la catena di ...

La polizia di Cipro ha trovato i resti di una settimana persona uccisa dall’uomo considerato il primo serial killer del paese : La polizia di Cipro ha trovato i resti di Sierra Granze, una bambina di origini filippine di sei anni che è tra le sette vittime di Nikos Metaxas, considerato il primo serial killer del paese. Il corpo è stato trovato sul fondo

“Ha sparato al ladro dal balcone di casa”. Ma il paese scende in piazza per Franco : I negozianti di fronte alla tabaccheria hanno appeso lo stesso cartello sulla saracinesca: «Io sto con Franco». Alle dieci di sera, passa la fiaccolata dove è stato ucciso un uomo. Sono circa duemila persone, e sono tutte qui in solidarietà con chi ha sparato. «Siamo con Franco», hanno scritto nello striscione. Applaudono. «Siamo con te!», gridano....

Andate a quel paese! Lady Gaga si infuria con la folla che urla Bradley Cooper : Lady Gaga, impegnata con un concerto a Las Vegas, ha perso le staff con i fan. La folla infatti ha iniziato a urlarle dove fosse Cooper proprio prima che la star iniziasse a cantare "Shallow". La sua presunta love story con il collega di "A Star is born", Bradley Cooper, che proprio in questi giorni pare sia tornato single, dopo quattro anni di relazione con la super model Irina Shayk, la quale secondo i tabloid, sarebbe andata ...

Colle : Marina Militare risorsa per paese : 10.08 Nel suo messaggio per la Giornata della Marina Militare, il presidente Mattarella ricorda "abnegazione e competenza" di uomini e donne della Marina, "componente qualificata", e "uno degli assetti di eccellenza" delle forze armate italiane. "Il mare -ricorda Mattarella- è sempre più una dimensione strategica" e le nostre navi operano "nel contrasto alla pirateria,contro il terrorismo internazionale,testimoniando contemporaneamente la ...

Pd - nuovo scontro tra Renzi e Letta : "Andò a casa perché il paese era fermo". "Volti pagina" : La stoccata del senatore a 'La Repubblica delle Idee', poi la replica indispettita di Letta: "Gli do un consiglio: guardi...

Sei in un paese meraviglioso - Dario Vergassola a Blogo : "Ecco perché da ligure ho detto sì ad Autostrade dopo il crollo del ponte di Genova" (VIDEO) : Domani, lunedì 10 giugno 2019, parte su Sky Arte HD la quinta edizione di Sei in un Paese meraviglioso, il programma di Autostrade per l'Italia che ha l'obiettivo di far scoprire al pubblico le bellezze del patrimonio culturale italiano (in particolare, nelle nuove puntate saranno raccontati gli itinerari religiosi più affascinanti). Blogo, a margine della conferenza stampa di presentazione, tenutasi nei giorni scorsi a Roma, ha intervistato i ...

Messico - pronti 6mila soldati al confine per fermare migranti. Scopo è convincere Trump a non mettere dazi sul paese : Il Messico si è impegnato a schierare 6mila soldati al confine meridionale con il Guatemala per bloccare i migranti che da lì potrebbero risalire il Paese puntando sugli Stati Uniti. L’obiettivo è quello di giungere a un accordo sull’immigrazione con la Casa Bianca. Il presidente Donald Trump, nel caso in cui non si raggiunga un consenso su nuove regole di asilo e controllo delle frontiere, ha minacciato di colpire il Messico con ...

Mattarella : insieme per rilancio paese : 12.21 "Sostenere e rilanciare la fiducia di famiglie e imprese per incrementare redditi e occupazione, assicurare stabilità e tutela del risparmio,sollecita un progetto condiviso fra pubblici poteri ed espressioni della società civile, ispirato a criteri di legalità, sostenibilità sociale e ambientale". Così il presidente della Repubblica, Mattarella, all'assemblea annuale di Confcommercio.E ancora:il "settore degli scambi" è "centrale nella ...

Matteo Salvini - il don Aldo Antonelli lo insulta alla Zanzara : "Mi auguro scompaia per il bene del paese" : "Hitler i disgraziati li metteva nei forni, Salvini-selfini, il ministro dell'Inferno, i disgraziati li butta a mare". A parlare, (anche se non si direbbe) è un prete abruzzese, si chiama Aldo Antonelli. Il don, noto anche come penna freelance dell'Huffington Post, è tornato a criticare il vicepremi

Avetrana - tutto il paese si mobilita per dare da mangiare ai 70 migranti sbarcati all'alba : Alcuni ristoranti hanno offerto un pasto caldo e un negozio di casalinghi ha provveduto a fornire piatti, bicchieri e posate. Anche i cittadini mobilitati per garantire la prima assistenza