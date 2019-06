gossipetv

(Di martedì 18 giugno 2019)Uomini e Donne, unaai fan sulDopo Uomini e Donneha continuato ad avere un rapporto stretto e bello coi suoi fan: non sono poche le volte infatti in cui risponde alle domande di chi lo segue e in diversi casi ha anche voluto raccontare qualcosa di più … L'articolo UeD: lasulproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : UeD Antonio Moriconi, ricordo inatteso e gran rinuncia: la confessione sul passato -