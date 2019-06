Sampdoria | i dettagli dell’offerta della cordata Vialli

Calciomercato Sampdoria - c’è l’accordo : quasi fatta per Hurtado [CIFRE E DETTAGLI] : Calciomercato Sampdoria – I blucerchiati, che stanno attendendo Di Francesco per la panchina (venerdì prevista la firma) dopo aver liberato Giampaolo, sono vicini al secondo acquisto di questa stagione, in seguito a quello di Chabot. E’ infatti sempre più vicino l’arrivo del giovane attaccante venezuelano Jan Hurtado del Gimnasia La Plata: la Sampdoria avrebbe raggiunto l’accordo con l’entourage del giocatore ...

Panchina Sampdoria - trattativa in salita con Di Francesco : Pioli resta il favorito [DETTAGLI] : Panchina Sampdoria – trattativa in salita quella tra la Sampdoria ed Eusebio Di Francesco, uno dei candidati alla Panchina blucerchiata. Il favorito resta Stefano Pioli. L’ex allenatore della Roma avrebbe chiesto un biennale da due milioni a stagione per sedersi sulla Panchina doriana. Ieri ci sarebbe stato un incontro tra Di Francesco e il presidente, Massimo Ferrero. Il mister vorrebbe anche garanzie tecniche per accettare la ...

Sampdoria - Pioli ad un passo dalla panchina : intanto arriva un nuovo acquisto [DETTAGLI] : CALCIOMERCATO Sampdoria – La Sampdoria ha raggiunto l’intesa con il nuovo allenatore: sarà Stefano Pioli a guidare i blucerchiati nella prossima stagione. Lunedì, dopo l’incontro tra Ferrero e Giampaolo, che sancirà il divorzio dall’allenatore di Bellinzona, arriverà la firma. La dirigenza della Sampdoria avrebbe sondato i profili di Gattuso, Di Francesco e Liverani ma alla fine è stato scelto Pioli, ex allenatore ...

Cessione Sampdoria - il fondo Aquilor tenta un nuovo assalto [DETTAGLI] : Cessione Sampdoria – Il fondo Aquilor prova un nuovo assalto alla Sampdoria mentre il gruppo di Gianluca Vialli sarebbe sempre interessato ma al momento starebbe riflettendo. Aquilor, gruppo inglese che avrebbe alle spalle in questa operazione diversi investitori in particolare dell’Arabia Saudita, sarebbe al lavoro. Adesso c’è da capire cosa potrà succedere nei prossimi giorni anche se il presidente Massimo Ferrero non ...

Sampdoria - fumata grigia dopo l’incontro tra Ferrero e Giampaolo [DETTAGLI] : La decisione ufficiale arriverà tra una settimana ma la sensazione è quella che si vada verso il divorzio tra Marco Giampaolo e la Sampdoria. fumata grigia nell’incontro di oggi tra il tecnico blucerchiato e il presidente Massimo Ferrero. Alla fine, dopo un’ora di confronto, poche parole e tutto rinviato: “Ci siamo presi un bel caffè, ci vedremo ancora tra una settimana e saprete tutto. Percentuali? Non sono un bookmaker, ...

Sampdoria : Giampaolo vicino al rinnovo? I dettagli : L’allenatore della Sampdoria Marco Giampaolo, corteggiato da molte squadre, avrà un incontro a breve con Ferrero per trattare un possibile rinnovoSampdoria / Giampaolo – Con la Sampdoria ormai fuori dai giochi e con il nono posto in tasca, la società doriana pensa già al futuro e al piano su come tenere Marco Giampaolo anche l’anno prossimo. Il tecnico infatti, durante la prossima settimana, avrà un incontro decisivo con il ...