On Becoming a God in Central Florida con Kirsten Dunst da YouTube a Showtime e arriva il

On Becoming a God in Central Florida con Kirsten Dunst - andrà in onda su Showtime - non su Youtube Premium : On Becoming a God in Central Florida, la serie con Kirsten Dunst cambia canale. Da Youtube Premium passa a Showtime, dove debutterà il 25 agosto.In una mossa che ha sorpreso un po’ tutti, Showtime ha annunciato di aver ordinato On Becoming a God in Central Florida, una dark comedy della durata di un’ora con Kirsten Dunst, sviluppata per Youtube Premium. La serie debutterà su Showtime il 25 agosto, insieme alla quinta e ultima ...