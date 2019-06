Google rilancia | Home Mini in regalo a chi acquista un Pixel 3a

Google rilancia Android Q - versione 10 : ecco Dark Theme - nuova barra di navigazione e molto altro : Quale occasione migliore per Google di I/O 2019 per parlare di Android 10 e scoprire un po' le carte per far venire l'acquolina in bocca agli appassionati? L'articolo Google rilancia Android Q, versione 10: ecco Dark Theme, nuova barra di navigazione e molto altro proviene da TuttoAndroid.