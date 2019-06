Calcio femminile | Mondiali 2019 | orari e programma delle partite di oggi martedì 18

oasport

(Di martedì 18 giugno 2019) Il conto alla rovescia è terminato.18 giugno, l’Italia giocherà contro il Brasile nell’ultima partita della fase a gironi deidi. Le azzurre andranno a caccia del primo posto nel girone C. Dopo aver sconfitto l’Australia e la Giamaica, le ragazze del CT Milena Bertolini sfideranno la formazione verdeoro che ha prevalso contro le caraibiche 3-0 ma che poi ha subito un’amara sconfitta contro le Matildas. Marta e compagne inseguono il pass per gli ottavi di finale, cosa che il Bel Paese ha già in tasca, e si prevede un confronto molto equilibrato. Le nostre portacolori dovranno esprimere sul campo lo stesso spirito e la medesima organizzazione per confermarsi in vetta e non correre il rischio di chiudere seconde o terze, riscontri ancora possibili che potrebbero portare ad accoppiamenti “spiacevoli” nella ...

