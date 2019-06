Atletica – Tortu e Trost in gara ad Ostrava giovedì

Atletica - Filippo Tortu torna in gara ad Ostrava sui 100 metri per migliorare il 10.10 di Oslo : Dopo il 10.10 di Oslo in Diamond League, Filippo Tortu torna in gara sulla distanza dei 100 metri ad Ostrava (Repubblica Ceca) in occasione del “Zlata Tretra-Golden Spike”, un meeting internazionale di grande prestigio che può vantare un campo partenti di assoluto livello internazionale. Il velocista azzurro, detentore del primato nazionale sui 100 metri, gareggerà fianco a fianco con atleti di grande spessore come il canadese Andre ...

Atletica - Diamond League 2019 : Filippo Tortu corre 10.10 a Oslo - vince Coleman con un super 9.85 : Filippo Tortu ha corso in 10.10 i 100 metri a Oslo (Norvegia) dove oggi è andata in scena la quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. L’azzurro, reduce dal 20.36 sui 200 al Golden Gala di Roma, si è cimentato sullo sprint puro e ha concluso in quarta posizione alle spalle dello scatenato statunitense Chris Coleman (9.85, miglior prestazione mondiale stagionale), del cinese Xie Zhenye (10.01) e dell’altro americano ...

Atletica – Diamond League : Filippo Tortu chiude quarto i 100 metri di Oslo - la vittoria va a Chris Coleman : L’azzurro fa segnare il quarto tempo in 10.10, chiudendo con lo standard di iscrizione per i Mondiali di Doha Filippo Tortu è quarto sui 100 metri di Oslo, quinta tappa della IAAF Diamond League, con il tempo di 10.10 (vento +0.9). L’azzurro parte bene in sesta corsia ma è lo statunitense Christian Coleman a schizzare dai blocchi e impressionare con un’accelerazione particolarmente efficace. Il brianzolo delle Fiamme Gialle, 21 ...

Atletica - Diamond League Oslo 2019 : Tortu sfida Coleman - Lasitskene per lo show. Duello Duplantis-Kendricks - parata di stelle : Giovedì 13 giugno andranno in scena i Bislett Games, quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera: il massimo circuito itinerante è pronto a sbarcare a Oslo (Norvegia) per una serata davvero imperdibile, per la prima volta nella storia del prestigioso meeting giunto alla 54^ edizione è annunciato il tutto esaurito. Riflettori puntati in particolar modo sui 100 metri maschili dove rivedremo all’opera il nostro Filippo Tortu ...

Atletica - Filippo Tortu torna in gara : 100 metri a Oslo in Diamond League. Per il riscatto dopo i 200 del Golden Gala : Filippo Tortu sarà protagonista ai Bislett Games, quinta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera che andrà in scena giovedì 13 giugno a Oslo (Norvegia). Il velocista, reduce dal 20.36 corso sui 200 metri al Golden Gala di Roma, volerà in terra scandinava per cimentarsi sui 100 metri: il primatista italiano (9.99), capace di un 9.97 ventoso a Rieti un paio di settimane fa, cercherà di mettersi in luce dopo la serata sottotono nella ...

Atletica – Diamond League : Tortu torna in pista - l’azzurro impegnato nei 100 metri dei Bislett Games di Oslo : Il primatista italiano è atteso al via giovedì 13 giugno nei Bislett Games di Oslo, quinta tappa della IAAF Diamond League orna in gara nei 100 metri Filippo Tortu. Il primatista italiano è atteso al via giovedì 13 giugno nei Bislett Games di Oslo, quinta tappa della IAAF Diamond League. Per il ventenne brianzolo una nuova uscita sul rettilineo dello sprint dopo il magnifico esordio di Rieti in 9.97 con vento appena oltre il limite (+2.2), ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu rimandato - Tamberi esalta l’Olimpico - Crippa nella storia. Italia tra luci e ombre a Roma : Golden Gala tra luci e ombre per l’Italia, i quasi 40mila spettatori dello Stadio Olimpico di Roma speravano di vivere una serata indimenticabile ma non tutto è andato per il meglio in occasione del meeting intitolato a Pietro Mennea e valido come quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica leggera. C’era grande attesa attorno a Filippo Tortu, al rientro sui 200 metri dopo due anni di assenza su questa distanza: il brianzolo ...

Atletica - Golden Gala Roma 2019 : tutti i risultati. 8 mondiali stagionali - Norman show sui 200. Tamberi quarto - Tortu sottotono : Il Golden Gala Pietro Mennea non ha deluso le tante attese della vigilia e ha reGalato grande spettacolo ai 40mila spettatori che hanno gremito lo Stadio Olimpico di Roma, la quarta tappa della Diamond League 2019 di Atletica ha offerto delle prestazioni di lusso. C’erano grandi aspettative sugli italiani Filippo Tortu e Gianmarco Tamberi che non sono però riusciti a fare saltare il banco. LA GARA COPERTINA: 200 METRI ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tortu sottotono - 20.36 sui 200. Tamberi quarto. Magia di Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi Grazie a tutti per averci seguito in questa bella serata di Atletica leggera con il Golden Gala di Roma. La Diamond League tornerà giovedì prossimo con la gara di Oslo. 21.56 La serata si chiude in bellezza con il primato mondiale ...

Atletica - Golden Gala 2019 - Filippo Tortu : “Non sono soddisfatto - ma neanche deluso. Bellissimo correre davanti a questo pubblico e Mattarella” : Due anni: tanti ne erano passati da quando Filippo Tortu aveva corso per l’ultima volta i 200 metri. Il miglior velocista italiano è tornato a interpretare una distanza che non è abitualmente sua, fermando il cronometro sul tempo di 20″36 nella gara vinta da Michael Norman in 19″70, primato mondiale stagionale. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Naturalmente non sono soddisfatto di quello che ho fatto, ...

Atletica - Golden Gala 2019 : Filippo Tortu non brilla all’Olimpico - 20.36 sui 200. Show di Michael Norman (19.70) : Filippo Tortu è tornato a correre sui 200 metri a due anni di distanza dall’ultima volta (Mondiali di Londra 2017), c’era grande attesa sul 20enne che voleva migliorare il suo primato personale ottenuto due anni fa allo Stadio Olimpico di Roma e questa sera il brianzolo cercava di abbattere il suo 20.34 ma la prestazione offerta al Golden Gala non è stata dalle migliori. L’azzurro, che un paio di settimana fa aveva corso 9.97 ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tortu sottotono - 20.36 sui 200. Tamberi per la vittoria - superato 2.28! Magia di Crippa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 21.40 SECONDO TENTATIVO DI Tamberi A 2.31. Hanno sbagliato ancora Ghazal, Nedasekau e Ivanyuk. 21.35 Tamberi! ERRORE NETTO. Si eleva bene ma abb atte nettamente l’asticella. Hanno sbagliato tutti gli altisti rimasti in gara ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tamberi per la vittoria - superato 2.28! Scocca l’ora di Tortu - magia di cRIPPA : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 21.29 In gara sui 200 metri anche il colombiano Baloyes, l’irlandese Reid, l’ecuadoregno Quinonez, il trinidegno Richards, il britannico Mitchell-Blake. Tortu è in quarta cortesia alle spalle di Norman e Lyles. 21.29 ...

LIVE Atletica - Golden Gala Roma 2019 in DIRETTA : Tamberi sale in quota - l’Olimpico aspetta Tortu. 3 mondiali stagionali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del Golden Gala – Il programma del Golden Gala – Gli italiani in gara – L’analisi gara per gara – Il montepremi 21.00 Ultimo 1000 metri per la gara di fondo di questo Golden Gala, ora il ritmo è però calato: vediamo se riusciranno ad andare sotto i 13 minuti. 20.59 Mateusz Przybylko eliminato! Il Campione d’Europa di salto in alto ...