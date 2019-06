Neno è la danzatrice “two-spirit” dei raduni powpow che sfida le norme di genere

huffingtonpost

(Di lunedì 17 giugno 2019)okaasi Ogichadaa, che in lingua Ojibwe significa “guerriero colibrì” è una“two-spirit” dei, termine con cui si designano idei nativi del Nord America.è nera, ucraina e Ojibwe, tribù che ha radici in Canada e negli Stati Uniti.Two-spirit (dal doppio spirito, maschile e femminile) è un termine ombrello utilizzato dagli indigeni del nord America per indicare la loro collocazione su uno spettro di generi e sessualità.si fa chiamare con due pronomi: la terza persona plurale, a indicare la sua pluralità, e il singolare “lei”. Per, era fondamentale essere riconosciuta in tutte le dimensioni con cui affronta il mondo.TORONTO – Quandookaasi Ogichidaa danza il fancy shawl, è come guardare una farfalla in volo che rotea e si libra ...