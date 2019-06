Microsoft | nuovi risvolti per la partnership con Huawei

XBOX SCARLETT/ La console arriva a Natale 2020 : 60 nuovi giochi per la Microsoft : XBOX SCARLETT, caratteristiche della console: in uscita a Natale, tutte le primissime indiscrezioni per una esperienza di gioco unica.

"La collaborazione tra Sony e Microsoft è dovuta alla presenza di nuovi concorrenti come Stadia" : Con l'arrivo sul mercato di nuovi concorrenti del calibro di Google Stadia, l'industria videoludica ha visto mutare i suoi assetti.In merito proprio a questo si è espresso il CEO di Play Station, Jim Ryan, il quale ha dichiarato come sia necessario "cambiare modo di pensare per evitare di essere sopraffatti dagli aventi attorno a noi", riporta Gamesindustry.Il riferimento è chiaramente all'entrata di un nuovo concorrente nel mercato dei ...

Bing : nuovi criteri di ricerca Microsoft Search : Bing si appresta a ricevere nuove migliorie nel sistema di ricerca “Microsoft Search” insieme a criteri di filtrazione dei risultati. Dettagli Le migliorie per Microsoft Search verranno inserite in Bing per ottimizzare la coesione il comparto Office 365 e Sharepoint Online. Fra le migliorie inserite è presente una migliore ricerca, fornendo risultati pertinenti ed uniformando la visuale dei risultati rilevanti. In aggiunta a questo sarà ...