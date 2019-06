Ilicic chiama Napoli ma Percassi continua a dire no

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019)è disponibile a trasferirsi al, maresiste. L’attaccante dell’Atalanta ha già espresso il suo desiderio di essere ceduto. Ha detto chiaramente che vuole restare in Italia e giocare la Champions ma che per restare nel club bergamasco occorre un mercato importante, di alto livello. “I suoi 13 gol e 9 assist in 36 presenze fanno gola”, scrive il quotidiano sportivo. Ea dare spettacolo. Risale ad una settimana fa la vittoria della Slovenia contro la Lettonia, complice la sua doppietta. Illo vuole, nonostante sia avanti con l’età “ed operazioni del genere non rientrerebbero nel novero delle politiche societarie azzurre”. Vorrebbe prenderlo subito, non alla scadenza del contratto, prevista per il giugno 2020. Lo vuole “a costo di fare un’offerta che venga tenuta in considerazione, tanto da far vacillare il presidentechea fare ...

AtalantaPro : NEL MIRINO | Ilicic chiama e il Napoli risponde: azzurri pronti a prendere anche Castagne, l'Atalanta fa muro - NapoliPro : NEL MIRINO | Ilicic chiama e il Napoli risponde: azzurri pronti a prendere anche Castagne, l'Atalanta fa muro - Dalla_SerieA : Ilicic chiama il Napoli: 'Non -