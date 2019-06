Mica siamo morti! Tiberio Timperi e le lacrime di Francesca Fialdini a La Vita in diretta : Francesca Fialdini in lacrime nell’ultima puntata de La Vita in diretta. La conduttrice si è commossa nel giorno dell’addio – che potrebbe essere definitivo – allo storico programma di Rai 1. “Ho incontrato degli amici veri in questa squadra – ha detto la conduttrice – Ho ritrovato Tiberio ed era esattamente come mi aspettavo di vivere quest’esperienza.-- Abbiamo litigato, abbiamo fatto pace, ci siamo emozionati, però – ha aggiunto – siamo ...

La vita in diretta - Tiberio Timperi e Francesca Fialdini masticano amaro : share - la strana scelta della Rai : Un caso strano, quello de La vita in diretta, il programma di Rai 1 la cui stagione condotta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini è appena terminata. Già, perché si fa un gran parlare dei prossimi conduttori, poiché Timperi e Fialdini con assoluta probabilità non verranno confermati: quasi sicura

Francesca Fialdini - il post dopo l'ultima puntata : addio a 'La vita in diretta'? : La conduttrice ringrazia su Instagram tutta la squadra del programma pomeridiano di Rai 1, per lei potrebbe essere stata...

Francesca Fialdini in lacrime : “Tiberio Timperi? Come me l’aspettavo” : La vita in diretta, ultima puntata: Francesca Fialdini abbraccia commossa Tiberio Timperi Si è conclusa oggi, venerdì 14 giugno 2019, l’edizione invernale de La vita in diretta, al termine della quale, tra i saluti e i ringraziamenti di rito, Francesca Fialdini, parlando a fatica per via della commozione, con gli occhi lucidi, ha asserito: A La vita in diretta quest’anno ho ritrovato Tiberio Timperi… ed è andata esattamente ...

La vita in diretta : Francesca Fialdini entra di corsa con il fiatone : Francesca Fialdini entra in studio correndo a La vita in diretta: Tiberio Timperi fa una battuta entrata in studio diversa dal previsto, è il caso di dirlo, quella di Francesca Fialdini nella puntata de La vita in diretta di oggi, giovedì 13 giugno 2019, la penultima di questa stagione: dopo la breve sigla iniziale e la scomparsa dal logo in sovraimpressione, le telecamere del rotocalco quotidiano del pomeriggio di Rai1 si sono infatti accese su ...

Tiberio Timperi e Francesca Fialdini sostituiti? Milo Infante in pole : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi fuori da La vita in diretta? Spunta l’ipotesi Milo Infante E’ l’informatissimo TvBlog a lanciare la notizia: secondo la sua indiscrezione, pare che la prossima edizione de La vita in diretta potrebbe non essere condotta da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, bensì da una coppia inedita di presentatori. Stando a quanto scritto da Blogo oggi, infatti, a prendere il timone del rotocalco ...

MARCO FRITTELLA/ Francesca Fialdini lo ringrazia e lui... - Vieni da me - : MARCO FRITTELLA a Vieni da me: Francesca Fialdini lo ringrazia con un videomessaggio per l'esperienza insieme a Uno Mattina e lui...

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi : “Ultima settimana. Poi…” : La vita in diretta, Francesca Fialdini parla della chiusura: “Ultima settimana con voi” Non si saranno più cambiamenti, dopo i vari rinvii relativi ai programmi del palinsesto estivo di Rai1, dei quali più volte si è parlato di recente in rete: è ormai ufficiale da giorni, infatti, che La vita in diretta Estate partirà lunedì prossimo, 17 giugno, e terrà compagnia ai telespettatori della prima rete tutti i giorni, dal lunedì al ...

Francesca Fialdini - occhi lucidi e commozione a La Vita in Diretta : “Evviva” : Francesca Fialdini: la commozione a La Vita in Diretta per Bud Spencer Una puntata all’insegna del ricordo e della commozione, quella di oggi 4 giugno de La Vita in Diretta. Nella trasmissione, condotta come sempre da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, sono stati ricordati, infatti, Massimo Troisi e Bud Spencer. Due grandi attori, molto diversi […] L'articolo Francesca Fialdini, occhi lucidi e commozione a La Vita in Diretta: ...

Francesca Fialdini ha un fidanzato : “Sono innamorata pazza di lui” : Francesca Fialdini è stata ospite della puntata di giovedì 30 maggio di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. La conduttrice de ‘La vita in diretta’ si è raccontata a 360 gradi. Ha parlato della sua carriera e, commentando il suo sodalizio professionale, ormai passato, con Marco Liorni, la Fialdini ha detto: “È un angelo, Marco. Veramente, è una persona con cui non puoi discutere, non ci si può proprio litigare perché è sempre ...

Vieni da me - Francesca Fialdini ammette : 'Sono innamorata pazza' : Oggi, giovedì 30 maggio, Francesca Fialdini è stata ospite a Vieni da me, programma pomeridiano in onda su Rai 1 dalle 14 alle 16:30. La conduttrice de La Vita in diretta si è raccontata, parlando della sua carriera lavorativa, del rapporto con i suoi colleghi e dei suoi progetti futuri, ai microfoni di Caterina Balivo. La Fialdini e la verità sulla sua vita privata Durante l'intervista, Caterina Balivo ha chiesto a Francesca Fialdini se avesse ...