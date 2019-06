motorinolimits

(Di domenica 16 giugno 2019) Qualifiche tiratissime per i piloti Monster EnergyMotoGP al GP di Catalunya: Maverick Viñales e Valentinohanno conquistato rispettivamente la terza e quinta posiizone ma, in seguito a una penalità decisa dopo il Q2 (per essere stato lento in traiettoria, disturbando un altro pilota, Viñales è stato arretrato di tre posizioni e partità … L'articolo: “Bene, lae competitiva” MotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

BarbaraPremoli : Rossi: “Bene, la Yamaha è veloce e competitiva” - MotoriNoLimits : Rossi: “Bene, la Yamaha è veloce e competitiva” - gianlucalosito : @SantucciFulvio @DaRonz82 Il vero problema è che casomai ci andasse bene oggi, Polonia e Belgio non sono squadre ma… -