Pd | Giachetti | “Noi arrabbiati per segreteria? Macché Non ci siamo perché non

(Di domenica 16 giugno 2019) “Da sempre la responsabilità dellaè una scelta del segretario, che il segretario amministra come vuole. E’ del tutto evidente che noi abbiamo tutto il diritto di giudicarla e nessuno dovrebbe scandalizzarsene. Noi nonentrati innon per un capriccio o uno sgarbo, manon abbiamo condiviso la linea politica del segretario dopo le primarie.minoranza e abbiamo il diritto di farlo senza che ci venga imputato di essere il ‘fuoco amicò”. Lo ha detto Roberto, commentando, al convegno a Assisi di ‘Sempre avanti’, l’area politica ‘renziana’ del Pd, la composizione dellanominata ieri dal segretario. Pd, Boschi: ‘Più attacchi a Lotti da dentro il partito’. Rosato: ‘Manca leadership’. Calenda: ‘Che palle, facciamo ...

