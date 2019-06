ANNA TATANGELO Prima volta in tv con la firma falsa di Mara Venier | Domenica In

Che spettacolo di donna! Lo scatto di ANNA Tatangelo : Anna Tatangelo è tornata a far parlare di sé con uno scatto decisamente hot che ha fatto impazzire il web. Alcuni però sottolineano: “Cosa ci hai trovato in Gigi D’Alessio?” Tra i numerosi scatti seducenti condivisi sui social, la cantante ha deciso di condividerne uno in cui è sdraiata sul divano in una posa provocante, indossando nient’altro che un top nero che mette in bella mostra l’abbondante décolleté. Capelli sciolti e una ...

ANNA Tatangelo/ Video - Le nostre anime di notte il nuovo successo - Seat Music Awards - : Anna Tatangelo, Seat Music Awards: la cantante proporrà il suo ultimo successo Le nostre anime di notte anche se domani sulle radio esce Tutto ciò che serve

Il nuovo singolo di ANNA TATANGELO “Tutto ciò che serve” : Arriva in radio venerdì 7 giugno "Tutto ciò che serve" (GGD Srl/Sony Music), il nuovo singolo di Anna Tatangelo, ultimo estratto dall`album "La fortuna sia con me", pubblicato a febbraio in occasione della partecipazione della cantante al Festival di Sanremo. "Tutto ciò che serve", è un elettro pop firmato da Rory di Benedetto: un brano che su ritmi ballabili ricorda con energia l`importanza di non abbandonare i propri sogni, neppure nei momenti ...

Buon compleanno Pippo su Rai1 - anche ANNA TATANGELO tra gli ospiti (Anteprima Blogo) : Si avvicina sempre di più l'evento che chiuderà simbolicamente la stagione televisiva e che, soprattutto, festeggerà come si deve uno dei grandi della televisione. Il 7 giugno, infatti, come anticipato da Blogo un mese fa, Rai1 trasmetterà in prima serata Buon compleanno Pippo, in occasione dell'83esimo compleanno di Pippo Baudo. Secondo quanto ci risulta, tra gli ospiti dovrebbe esserci anche Anna Tatangelo, una delle tante scoperte ...

ANNA TATANGELO fa impazzire i fan. Ma chi le scatta le foto? : Anna Tatangelo ha tutte le carte in regola per mettere in bella mostra il proprio corpo su Instagram, e non solo. Giovane, divertente e dalle curve sinuose, la cantante non perde occasione per far ...

ANNA TATANGELO - la foto nuda in sauna per smaltire il pranzo di Pasqua scatena la fantasia dei fan : Anna Tatangelo torna a stregare i fan con una foto che non lascia spazio all’immaginazione. Su Leggo.it le ultime novità. La compagna di Gigi D’Alessio ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto bollente che la vede ritratta nuda, coperta solo da un piccolo asciugamano. «Dopo Pasqua», cinguetta maliziosa Anna e i commenti dei fan in delirio non si fanno attendere. «Come fa a stare su l’asciugamano?», scrive un fan, ...