The Raven film stasera in tv 16 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

(Di sabato 15 giugno 2019) Theè ilin tv domenica 162019 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Thein tv:e scheda USCITO IL: 23 marzo 2012 GENERE: Thriller ANNO: 2012 REGIA: James McTeigue: John Cusack, Luke Evans, Alice Eve, Brendan Gleeson, Oliver Jackson-Cohen, Dave Legeno, Pam Ferris, Brendan Coyle, Kevin McNally, Jimmy Yuill, Sam Hazeldine, Adrian Rawlins, Sergej Trifunovic DURATA: 109 Minuti Thein tv:Baltimora, 1849. Vengono rinvenuti i cadaveri di due donne, madre e figlia, entrambe brutalmente assassinate. Indaga sul caso il detective Emmet Fields (Luke Evans) che scopre che l’omicidio segue nel dettaglio ...

