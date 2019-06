Meteo | gran caldo in Lombardia | temperature oltre i +30°C | a Milano presi d’assalto

Allerta Meteo Estofex - altra violenta sfuriata di maltempo al Nord/Ovest nel weekend : allarme grandine - forte vento e nubifragi - a rischio anche l’Appennino Centrale : Allerta Meteo – Dopo la terribile settimana vissuta al Nord a causa del forte maltempo, non è ancora finita per le nostre regioni settentrionali. Nelle prossime ore, infatti, saranno possibili altri fenomeni di forte intensità al Nord-Ovest, mentre domani anche alcune aree del Centro saranno colpite dal maltempo. A questo proposito, Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso i suoi avvisi. In particolare, oggi, venerdì 14 giugno, un ...

Meteo - ondata caldo al centro-sud/ Weekend fino a 43° : allerta grandine Lombardia : ondata di caldo al centro-sud con picchi sui 43°: bel Meteo nel Weekend in tutta Italia. allerta grandine ed esondazioni in Lombardia tra oggi e domani

Allerta Meteo Estofex - nuovo avviso per il Nord Italia : rischio di grandine molto grande - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua la minaccia maltempo al Nord Italia dopo i violenti temporali di ieri che hanno portato forti grandinate dalla Lombardia all’Emilia Romagna e fino in Slovenia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette nuovi avvisi, non solo per le nostre regioni settentrionali ma anche per quegli stati dell’Europa centrale che già hanno sofferto eventi estremi in questa settimana, in primis la Germania, teatro di grandine ...

Meteo - violente tempeste in Germania : grandine gigantesca “come proiettili” su Monaco. Danni e feriti [FOTO e VIDEO] : Diverse persone, incluso un bambino di 7 anni, sono rimaste ferite quando una devastante tempesta di grandine ha colpito il sud della Germania nelle scorse ore, secondo quanto dichiarato dalla polizia bavarese. Le case sono state inondate a causa della forte pioggia e danneggiate dalla grandine di dimensioni molto grandi, come potete vedere dalle foto contenute nella gallery scorrevole in alto a corredo dell’articolo e dai video in fondo. I ...

Allerta Meteo Estofex - Nord Italia nella morsa del maltempo : grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forti raffiche di vento : Allerta Meteo – Continua l’emergenza maltempo sull’Europa Centrale e sul Nord Italia, già colpiti nelle score ore da fenomeni intensi ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso altri avvisi per la giornata odierna. In particolare, Allerta di livello 1 per il Nord Italia, l’Austria meridionale e la Slovenia per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e nubifragi. Livello 1 per la Danimarca orientale e la Svezia ...

Meteo Italia : nubifragi in Valle d’Aosta - pioggia e grandine in Piemonte [DATI] : Forti temporali si registrano al Nord Italia in queste ore, in particolare su Piemonte e Valle d’Aosta, a causa della bassa pressione che, continuando a stazionare sulla Francia, convoglia sull’area intensi flussi umidi meridionali. In Piemonte negli ultimi tre giorni sono state registrate precipitazioni significative soprattutto su Verbano e Torinese, con pioggia mista a grandine e raffiche di vento che hanno sfiorato i 70 km/h a ...

Meteo - temporali e grandine : le previsioni 11 e 12 giugno 2019 : È ancora caldo, più del previsto, sull’Italia, da nord a sud. Tutto come era stato anticipato dai metereologi, con un’ondata di caldo di origine africana che ha aperto in anticipo le porte dell’estate. Un caldo, peraltro, inizialmente poco tollerato dagli italiani perché arrivato dopo un maggio di maltempo con pioggia, grandine e temperature parecchio sotto la media del periodo. Anche nelle prossime ore le temperature ...

Meteo : allerta temporali e grandinate al nord - caldo sempre più intenso al sud : Continua la fase di caldo africano che da alcuni giorni sta interessando l'Italia regalandoci giornate dal sapore tipicamente estivo. In queste ore però una fase di alta instabilità interessa le aree montuose del nordovest e del Trentino, con rovesci, temporali e grandinate che in alcuni casi si spingeranno fino in pianura.

Allerta Meteo Piemonte : criticità “arancione” per nubifragi e grandine : E’ stata diramata l’Allerta Meteo “arancione” per nubifragi e grandinate per tutta la giornata nel nord del Piemonte, nella zona del lago Maggiore e delle Valli Ossolane. Prevista Allerta gialla invece nella pianura settentrionale e nelle valli del Torinese e delle province di Biella e Vercelli. Sulla regione i temporali diventeranno meno frequenti e meno intensi da domani. Da giovedì la rimonta dell’anticiclone ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme maltempo per l’Europa centrale : attenzione a nubifragi e grandine sul Nord Italia : Allerta Meteo – Mentre il Centro-Sud continua a soffocare nel caldo africano, sul Nord Italia incombe la minaccia maltempo ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato i suoi avvisi. In particolare, è stata emessa un’Allerta di livello 2 per il Nord Italia, la Svizzera, la Germania e la Polonia Nordoccidentale principalmente per grandine di dimensioni molto grandi, nubifragi, forti raffiche di vento e tornado. Un livello di ...

Meteo - l’Italia si spacca in due : temporali e grandine al Nord - caldo intenso al Sud : Che tempo farà oggi, lunedì 10 giugno? Secondo le previsioni Meteo, l'Italia si presenterà spaccata a metà con temporali, grandine e forte vento al Nord, soprattutto sulle regioni occidentali, e bel tempo e caldo afoso al Sud. Temperature in leggero calo ovunque, anche se la media si manterrà sui 25 gradi centigradi.

Meteo : domenica col gran caldo - primi cambiamenti al nord-ovest : Ormai possiamo confermarlo : l'Italia sta entrando in un periodo di fuoco che perdurerà almeno sino a metà mese. L'alta pressione sub-tropicale che già attualmente sta sorvolando il centro-sud...

Meteo : anticiclone sub-tropicale sempre piu' forte - gran caldo oggi al sud! : Ormai possiamo dirlo : l'estate ora è realmente cominciata sull'Italia dopo una primavera davvero zoppicante. L'alta pressione sub-tropicale si sta distendendo con grande facilità sul Mediterraneo...

Allerta Meteo Estofex per il Nord Italia : attenzione a grandine di grandi dimensioni - nubifragi e forte vento : Allerta Meteo – Un’ampia fascia dell’Europa è in Allerta per violenti fenomeni di maltempo, secondo Estofex (European Storm Forecast Experiment). Particolarmente colpito il settore orientale del continente, già interessato nei giorni scorsi da fenomeni estremi. Tra i tanti livelli di Allerta spiccano sicuramente quelli di livello 2 emessi per il Nord della Serbia, il sud dell’Ungheria e le aree circostanti principalmente per grandine di grandi ...