Matteo Salvini | far saltare il governo o piegarsi all' Ue? Perché per il leghista è il

Matteo Salvini attaccato da Don Nando Ottaviani : "Allora sono comunista" - come si è conciato il prete : Ogni giorno spunta un prete che attacca Matteo Salvini. L'ultimo arriva da Coreglia Antelminelli, in provincia di Lucca. Si tratta di Don Nando Ottaviani, il quale mette nel mirino la politica dei porti chiusi del leader della Lega. Il Don, della sagrestia della parrocchia San Michele, lancia la sua

Papa Francesco comunista? Non riceve Matteo Salvini ma la delegazione Cgil guidata da Landini : Pare che Matteo Salvini non lo voglia riceve. Ma Papa Francesco trova tempo e modo per accogliere altri ospiti in Vaticano. Gli ultimi? Una delegazione della Cgil guidata dal segretario generale, Maurizio Landini, e della Flai-Cgil (il sindacato dei lavoratori agro-alimentari), insieme all’Associazi

Danilo Toninelli - il piano di Matteo Salvini : due sottosegretari per azzerare il ministro grillino : Nel mirino di Matteo Salvini c'è sempre Danilo Toninelli, il ministro grillino alle Infrastrutture. Luigi Di Maio, però, ora sembra non voler cedere sul rimpasto. Ragione per la quale il ministro dell'Interno starebbe pensando a un cambio di strategia, a una via per commissariare il titolare del dic

Matteo Salvini - rivolta nella Lega. Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti chiedono il voto anticipato : Aumenta l'insofferenza all'interno della Lega verso i Cinque stelle. Soprattutto Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti sono sempre più intolleranti nei confronti degli alleati di governo. Si sa che Matteo Salvini non è dell'idea di tornare al voto nonostante il successo raggiunto alle ultime elezioni euro

Rimpasto di Governo : ecco le richieste di Matteo Salvini : Se il Governo va avanti bisognerà cambiare registro. Matteo Salvini non parla di Rimpasto ma il senso è chiaro. Dovranno

Matteo Salvini ne ha per tutti - attacco mediatico a Di Maio e Costa : Durante il consiglio federale della Lega a Milano, Salvini attacca Di Maio e Costa "Mi rifiuto di pensare di mettere in mezzo a una strada 25mila operai", così il leader leghista al capo politico 5 stelle. E sul Ponte Morandi: "Se qualcuno pensa di rallentare l'opera di demolizione ha sbagliato. Basta lungaggini"

Rimpasto di governo - Matteo Salvini vuole le teste Sergio Costa - Danilo Toninelli e Giovanni Tria : Matteo Salvini mette nel mirino tre ministri, due in quota M5s, e un tecnico. Si tratta di Sergio Costa (Ambiente), Danilo Toninelli (Infrastrutture e Trasporti) e Giovanni Tria, titolare dell' Economia. La loro colpa, secondo il leader leghista, è di rallentare le politiche del governo. Al termine

Giuseppe Conte - la battuta per avvertire Matteo Salvini e Luigi Di Maio : "Torno a fare l'avvocato" : "Sono stato sospeso ma spero di essere riammesso quanto prima". La battuta di Giuseppe Conte al convegno organizzato dall'Associazione Giuristi italiani, di cui faceva parte prima di ricevere l'incarico da premier, all'Università Roma Tre, non è solo una battuta. Anche perché non è la prima. In Viet

Massimo Giannini attacca Maurizio Landini a Otto e mezzo : "Lo sa che il 43% degli operai vota Matteo Salvini?" : "Il 43 per cento degli operai vota Matteo Salvini". Massimo Giannini cerca di svegliare Maurizio Landini in diretta da Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7 ricordandogli che una grande parte degli iscritti alla Cgil ha votato Lega alle ultime elezioni europee. Il sindacalista si innervosisce - oltre a

La Lega di Matteo Salvini è in rosso di 16 milioni ma è boom di contributi : Il bilancio 2018 della Lega Nord si chiude con un rosso pari a oltre 16 milioni di euro, in primo luogo dovuto al sequestro disposto dal Tribunale di Genova nell'ambito della vicenda sulle irregolarità nei rimborsi elettorali dal 2008 al 2010. «La Lega Nord per l'Indipendenza della Padania - si legg

Matteo Salvini - Cathy La Torre indossava t-shirt choc sulla polizia - ma lavora presso Palazzo Chigi : Cathy La Torre si faceva fotografare al Gay Pride di Roma con una maglietta parecchio provocatoria: sul petto la scritta, "Frociaria di Stato". Dietro, un invito a Salvini: "Mettiti questa Matteo". Peccato però, che la ribelle, avvocato e attivista per i diritti Lgbtq, si sia dimenticata di un altro

Matteo Salvini - la data senza ritorno : quando non avrà più margine per decidere sulle elezioni : Il governo Lega-M5s è al suo primo stress test dopo il risultato conseguito da Matteo Salvini e da Luigi Di Maio alle elezioni europee con gli equilibri completamente ribaltati. Il Carroccio ieri 13 giugno ha sostenuto l'emendamento del Pd insieme alle altre opposizioni su Radio radicale, come se vo

Luigi Di Maio cede la responsabilità della manovra a Matteo Salvini : "Hanno vinto le Europee - tocca a loro" : Matteo Salvini e Luigi Di Maio tornano a battibeccarsi. I due devono devono fare i conti con la prossima manovra finanziaria, o meglio, devono farla andare già all'Unione Europea che ha già dato il via a una possibile procedura d'infrazione. Flat Tax e salari minimi sono solo alcuni dei temi cari ai

Matteo Salvini nomina Andrea Crippa suo vice nella Lega : l'ascesa del 33enne brianzolo : Tempo di nomine nella Lega, annunciate da Matteo Salvini che sceglie il nuovo vicesegretario federale del Carroccio: sarà Andrea Crippa. Già capo dei giovani padani, ex portaborse di Salvini a Bruxelles, a 33 anni Crippa, brianzolo doc, diventa di fatto il numero due del Carroccio. Come detto, l'ann