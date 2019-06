L’ex cognata di Kikò Nalli contro Ambra Lombardo | ' È una calcolatrice'

Blastingnews

(Di sabato 15 giugno 2019) La sedicesima edizione del Grande Fratello Nip ha fatto scoppiare la passione tra coinquilini: stiamo parlando di Gennaro Lillio con Francesca De Andrè e di Chiccocon. In particolare, nonostante la relazione divada a gonfie vele, la coppia non riesce ancora a trovare l’approvazione delle persone. Dopo gli attacchi sferrati da Cristiano Malgioglio e Riccardo Signoretti, si è unita al coro anche Annarita Cipollari, la sorella di Tina, ex moglie didell’hair stylist, attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Di Più, si è scagliatala professoressa siciliana. Senza troppi giri di parole, la sorella di Tina ha detto: “è chiaramente una”. La 53enne è convinta chegieffina dalla storia convoglia solo trovare un po’ di notorietà, essendo stata una delle prime concorrenti ad uscire dal ...

