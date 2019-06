David Hasselhoff fermato sulla A21! La fotoricordo con i poliziotti

(Di sabato 15 giugno 2019) Non era con Kitt, la mitica auto che l’ha reso famoso nella serie televisiva “Supercar”, ma aiche l’avevanoper un controllo di routine lungo il tratto cremonese dell’autostrada A21 non è comunque sembrato vero di trovarsi di fronte il loro idolo:ha postato su Instagram una foto ricordo del suo passaggio in Lombardia.L’attore stava partecipando al rally Gumball 3000, il cui percorso va da Mykonos a Ibiza, e durante la tappa fra Venezia e Montecarlo si è imbattuto in una pattuglia della Polizia stradale. “Volevano una foto con quello che hanno detto essere il ‘loro eroe’. La vita è bella” ha scrittosui social.sta partecipando all’edizione 2019 del Gumball 3000, una sorta di rally di beneficenza non competitivo, lungo appunto 3mila miglia, che si svolge su strade aperte al pubblico alla guida, per lo più, di supercar.