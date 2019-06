MotoGP | la Ducati a breve potrebbe offrire il rinnovo a Danilo Petrucci

MotoGP - GP Catalogna 2019 : analisi prove libere. Ducati e Dovizioso convincenti - Valentino Rossi in ripresa : La prima giornata di prove libere in Catalogna è andata in archivio. I riscontri della classe regina nel day-1 iberico hanno premiato Ducati e Yamaha, apparse per motivi diversi a proprio agio sul circuito catalano. Andrea Dovizioso ha concluso al secondo posto, in lizza per il primato lungamente, prima che il colpo di reni di uno strepitoso Fabio Quartararo gli togliesse sul più bello il miglior tempo. Al di là di questo, la GP19 va forte e il ...

MotoGP - svolta in casa Ducati : Paolo Ciabatti svela il futuro di Danilo Petrucci : Il direttore sportivo della Ducati ha ammesso che nei prossimi giorni partiranno le trattative per il rinnovo di Danilo Petrucci Danilo Petrucci si è conquistato il rinnovo con la Ducati, la vittoria ottenuta al Mugello ha convinto definitivamente il team di Borgo Panigale a puntare su di lui anche nella prossima stagione. AFP/LaPresse A rivelarlo è stato Paolo Ciabatti ai microfoni di Motorsport.com, ammettendo come nei prossimi giorni ...

DIRETTA MotoGP/ Streaming video prove libere Fp1 - Marquez teme le Ducati : DIRETTA MOTOGP, Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 Gp Catalogna 2019 Barcellona: tempi e classifica delle sessioni al Montmelò, oggi 14 giugno,.

MotoGP - Valentino Rossi : “Sto meglio ora di quando ero in Ducati - avevo un sacco di problemi. Barcellona mi piace” : Valentino Rossi non era presente nella conferenza stampa che ha aperto il fine settimana riservato al GP di Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il Dottore ha però parlato ugualmente alla vigilia dell’appuntamento di Barcellona, si è soffermato in particolar modo sui giorni trascorsi a Cavallara dove si è allenato guidato una moto da cross: “E’ stato molto divertente guidare con Dovizioso e Petrucci, c’erano anche ...

MotoGP – Marquez va dritto al punto! Dall’alleanza dei ducatisti alle difficoltà di Lorenzo : “io mi sono sempre adattato velocemente alla moto” : Marc Marquez, la gara di casa, l’alleanza dei ducatisti e le richieste di Jorge Lorenzo alla Honda: le parole del leader della classifica piloti nella conferenza stampa del Gp di Catalunya E’ tutto pronto al Montmelò per un nuovo appuntamento della stagione 2019 di MotoGp: i piloti spagnoli vorranno mettersi in mostra davanti al loro pubblico al Gp di Catalunya, con Marc Marquez che, in particolar modo, battaglierà con i suoi ...

Marc Marquez MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Felice di correre in casa - ma la Ducati sarà la moto da battere” : Marc Marquez è pronto e carico in vista del Gran Premio di Catalogna 2019 di motoGP, settimo appuntamento della stagione, e secondo sul territorio spagnolo. Il campione del mondo, quindi, correrà in casa, provando a fare il bis dopo il successo di Jerez de la Frontera. Il suo inizio di campionato è stato assolutamente sontuoso, e cercherà di allungarlo su una pista nella quale, tuttavia, non ha mai avuto troppa fortuna nella classe regina, ...

MotoGP – Ducati : 10 cose da sapere prima del GP di Catalogna a Montmelò : Il tracciato situato a 20km dalla città di Barcellona nel corso degli anni ha regalato grandi soddisfazioni alla Rossa di Borgo Panigale Il tracciato alle porte di Barcellona nel corso degli anni ha regalato grandi soddisfazioni alla Casa di Borgo Panigale, che vi ha colto la sua prima, storica vittoria in MotoGp nel 2003 con Loris Capirossi ma anche conquistato successi in tempi più recenti con Andrea Dovizioso (2017) e Jorge Lorenzo ...

MotoGP - il piano diabolico di Petrucci e Dovizioso : in Ducati nasce l’alleanza anti-Marquez : Presenti entrambi a Misano per la tappa del campionato DTM, Dovizioso e Petrucci sono tornati a parlare del Gp del Mugello vinto dal ternano La vittoria ottenuta al Mugello, la prima in carriera, è ancora ben impressa nella mente di Danilo Petrucci e ci resterà per molto tempo. Il ternano è riuscito a beffare sia Marc Marquez che il compagno di squadra Dovizioso, salendo sul gradino più alto del podio nella gara più attesa della ...

MotoGP - splendido regalo al Mugello per Dovizioso e Petrucci : consegnate ai piloti due Ducati MIG-RR : In occasione del week-end del Mugello, i due piloti Ducati hanno ricevuto una E-MTB ciascuno per godersele nel tempo libero Il Gran Premio d’Italia al Mugello è stata l’occasione per consegnare ad Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci due nuovissime Ducati MIG-RR. I due piloti ufficiali del team Mission Winnow Ducati avranno a disposizone le E-MTB per completare il loro allenamento e godersi il tempo libero. La Ducati MIG-RR è una E-MTB da ...

MotoGP - Marquez prova a mettere zizzania in casa Ducati : “Petrucci è più veloce di Dovizioso…” : Il pilota della Honda ha parlato della situazione che si respira in casa Ducati, provando a mettere zizzania tra Petrucci e Dovizioso Momento positivo per Marc Marquez, il campione del mondo in carica guida la classifica mondiale piloti, precedendo Dovizioso e Rins rispettivamente di 12 e 27 punti. Alessandro La Rocca/LaPresse Un gap tranquillizzante da cui però lo spagnolo non si fa tentare, preferendo rimanere con i piedi per terra e ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “La Ducati crede in Danilo Petrucci - Jorge Lorenzo? Un uomo solo” : E qui la festa? Non ci sarebbe neanche il caso di chiederlo dopo il primo e terzo posto del GP d’Italia 2019 della Ducati, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello Danilo Petrucci si è potuto fregiare del primo successo nella classe regina, rispondendo in pista alle tante critiche nei suoi confronti relativamente al proprio ruolo in sella alla GP19. Il pilota umbro ha risposto presente e forse la squadra di Borgo ...

MotoGP - GP Italia 2019 : vittoria agrodolce per la Ducati. Petrucci in trionfo - ma Dovizioso perde altri punti da Marquez : La Ducati vince il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP e completa il proprio tris al Mugello. Sulla pista toscana, infatti, la scuderia di Borgo Panigale vince da tre anni di fila e, aspetto davvero particolare, lo ha fatto con tre piloti differenti. Il primo è stato Andrea Dovizioso nel 2017, quindi Jorge Lorenzo un anno fa, prima del trionfo di Danilo Petrucci di oggi. Il pilota ternano ha, con pieno merito, centrato il primo successo ...

MotoGP - Valentino Rossi schietto : “Petrucci stava per far piangere anche me. Se rimpiango la Ducati? Vi dico che…” : Il pilota della Yamaha ha commentato il Gran Premio d’Italia, che lo ha visto uscire di scena verso metà gara per colpa di una scivolata Giornata da dimenticare per Valentino Rossi, che ha chiuso in maniera pessima un week-end cominciato malissimo. Il diciottesimo posto ottenuto in qualifica non ha di certo aiutato il Dottore nel Gp del Mugello, considerando prima il contatto con Mir e poi la scivolata, che ha messo fine anzitempo ...

MotoGP - Risultato Warm-up GP Italia 2019 : Marc Marquez sempre al comando - Ducati e Suzuki inseguono - le Yamaha faticano : Marc Marquez (Honda) non lascia nulla di intentato e, dopo aver centrato la pole position nella giornata di ieri, fa segnare il miglior tempo anche nel corso del Warm-up del Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP. Lo spagnolo sembra avere le idee chiare e puntare con grande decisione alla sua seconda vittoria in carriera sulla pista toscana nella classe regina, ed ora starà agli avversari, Ducati in primis, provare a fermare il suo ...