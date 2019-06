The Surge 2 si mostra all’E3 2019 con un nuovo Trailer

gamerbrain

(Di giovedì 13 giugno 2019) The2 è il secondo capitolo dell’eccellente serie Action-RPG di Deck13 e Focus Home Interactive, in arrivo il 24 settembre per PlayStation 4, Xbox One e PC. In questostupendocinematico accompagnato musicalmente da The Day Is My Enemy dei Prodigy, potete avere un assaggio delle nuove features, storie e nemici che compariranno in questo violentissimo sequel fantascientifico. All’interno delle alte mura della città di Gerico, intrappolato in un’apocalisse tecnologica che minaccia di consumare tutti gli abitanti, il nostro eroe lotta per sopravvivere e scoprire la verità di questo disastro. Membri del culto pompati da droghe, nanomacchine, saccheggiatori e forze di sicurezza cercheranno di fermarti con ogni mezzo ovunque andrai, al seguito di una misteriosa ragazza che ti condurrà in luoghi ...

