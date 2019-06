L’intricatissima timeline dei film degli X-Men

wired

(Di giovedì 13 giugno 2019) Nelle sale italiane è da poco uscito X-Men: Dark Phoenix, il settimodedicato agli eroi mutanti Marvel, 12esimo contando gli spin-off (tresu Wolverine e due su Deadpool) e quarto dal rilancio iniziato nel 2011 con X-Men – L’inizio (conosciuto anche come First Class). Si tratta anche, quasi certamente, dell’ultimo capitolo del franchise così come lo conosciamo: da quando la 20th Century Fox è stata acquistata da Disney, infatti, i diritti sugli X-Men sono tornati alla Marvel, che molto probabilmente vorrà raccontare il mondo mutante ripartendo da zero e integrandolo con l’universo narrativoAvengers. Quale occasione migliore, allora, per tirare le somme e mettere in ordine gli avvenimenti di un’epopea che copre quasi 200 anni di storia? Tra viaggi temporali, futuri alternativi, flashback che si contraddicono, personaggi che non dimostrano la loro età e ...