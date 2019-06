Lapo Elkann baci e coccole con la modella russa Tanya Frolova

(Di giovedì 13 giugno 2019) Relax in barca al largo di Portofino per, che è stato pizzicato dal settimanale “Chi” in compagnia didi 26 anni. Il rampollo di casa Agnelli,a con passione la ex finalista di Miss Russia. Lei lo imbocca e lui ricambia con grande trasporto tra avvinghiamenti e. Il fine settimana dicomincia il sabato pomeriggio sulla barca con un po’ di amiche, poi la passione trasi fa via via più evidente e i giochi più pericolosi. Quando scendono in piazzetta a Portofino per l’aperitivo l’attrazione è palpabile. Tutti li guardano, ma sono abituati a vedere il rampollo di casa Agnelli in dolce compagnia e concordano sul fatto che le donne le tratta da principesse.