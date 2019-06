Fabian Ruiz | «Spero che Mertens firmi il rinnovo per potermelo godere ancora a lungo»

ilnapolista

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il centrocampista del Napoliha parlato ai microfoni di SkySport dal ritiro della Nazionale spagnola dove si appresta a preparare l’Europeo Under 21. Poche domande sul mercato che il club azzurro sta facendo per prepararsi al meglio per la prossima stagione Rodrigo e James Rodriguez al Napoli? «È sempre meglio giocare con grandi giocatori. Credo che Rodrigo sia un grande attaccante ogni squadra vorrebbe averlo e io sarei felice se venisse. Sia lui che James sono due grandissimi giocatori e se dovessero venire al Napoli sarebbero i benvenuti» Un passaggio anche sul compagno e amicoche non hamesso a punto ilcon il Napoli «Con lui c’è un rapporto speciale. Mi ha accolto alla grande fin dal primo giorno che sono arrivato a Napoli, siamo stati sempre assieme e parliamo quasi tutti i giorni. Credo che non solo a me, ma anche a tutti gli ...

