Ascolti tv | dati Auditel Mercoledì 12 giugno | Live non è la d’Urso vince anche senza

Ascolti tv - dati Auditel Martedì 11 giugno : vince Italia – Bosnia - oltre 7.4 milioni per la Nazionale : Sono stati 7 milioni 453mila, con uno share del 32,6%, i telespettatori che hanno seguito l’11 giugno in prima serata su Rai1 il match Italia-Bosnia. Il secondo tempo, in particolare, ha sfiorato gli 8 milioni: per gli azzurri si tratta del secondo miglior risultato, in termini di Ascolti, da quando il ct è Mancini, dopo gli 8,5 milioni di Italia-Portogallo di Nations League, il 14 ottobre dell’anno scorso. Ascolti tv prime ...

Ascolti tv - dati Auditel Lunedì 10 giugno : la finale del Grande Fratello 16 vince con 3.3 milioni : Chiude in bellezza Grande Fratello 16 su Canale 5 che con la finale ha vinto la prima serata del 10 giugno con 3.301.000 telespettatori totali e il 22,17% di share. Su Rai1, invece, sono stati 2.525.000 i telespettatori interessati alla serata benefica di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi, condotta da Carlo Conti, che ha segnato il 12,3% di share. Ascolti tv prime time Quanto alle inchieste di ‘Report’ su Rai3 gli ...

Ascolti tv - dati Auditel domenica 9 giugno : Portogallo – Olanda batte l’esordio di Lontano da te : La finale di Nations League Portogallo-Olanda, in onda su Rai1, ha vinto la prima serata del 9 giugno con 2.959.000 telespettatori e il 14.2% di share. Al secondo posto, su Canale 5, la prima puntata della fiction ‘Lontano da Te‘ ha ottenuto 2.496.000 telespettatori e il 12.9% di share. Ascolti tv prime time Terzo piazzamento, su Tv8, per il Gran Premio del Canada in differita, seguito da 2.105.000 spettatori con il 10.1% di share. ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 5 giugno : testa a testa Seat Music Awards e Live non è la d’Urso : È un testa a testa abbastanza serrato quello nella classifica degli Ascolti della prima serata del 5 giugno tra Rai1 e Canale 5. La rete ammiraglia Rai con ‘Seat Music Award‘ ha ottenuto infatti 3.294.000 telespettatori e il 16,97% di share, mentre ‘Live – Non è la D’Urso‘ in onda sul canale Mediaset ha conquistato 3.030.000 telespettatori ma uno share più alto, per la maggiore durata: 19,96%. Ascolti tv prime ...

Ascolti tv dati Auditel lunedì 3 giugno : semifinale Grande Fratello 16 vola al 21% di share : La semifinale del Grande Fratello 16 in onda il 3 giugno su Canale 5 vince il prime time con 3 milioni 366mila telespettatori e il 21% di share. Su Rai1, il primo episodio della fiction Volevamo andare lontano ha invece registrato un seguito di 3 milioni e 153mila telespettatori con uno share del 14,9%. Ascolti tv prime time Report, nella prima serata di Rai3, è stato visto da 2 milioni 148mila telespettatori, con share al 9,2%. Buon esordio, in ...

Ascolti tv - dati Auditel di giovedì 30 maggio : vince Il giudice meschino con 4.4 milioni : Il film-tv interpretato da Luca Zingaretti e Luisa Ranieri ‘Il giudice meschino‘ su Rai1 vince il prime time del 30 maggio con 4.488.000 telespettatori (22,4% di share). Ascolti tv prime time Secondo gradino del podio, a distanza, per Canale 5 con ‘All Together Now‘ che ha totalizzato 2.398.000 telespettatori e uno share del 13,86%. Terzo posto per ‘The Voice of Italy’, il talent musicale in onda su Rai2 ...

Ascolti tv - dati Auditel di mercoledì 29 maggio : vince Pamela Prati su Canale 5 e Rai 3 : Barbara d’Urso con la puntata monografica sul caso Pamela Prati, le rivelazioni fatte dalla madre del bambino spacciato per Sebastian Caltagirone ed Eliana Michelazzo che scopre in diretta a chi appartengono in realtà le foto del marito fantasma Simone Coppi si è aggiudicata il mercoledì sera in tv. Ma è Chi l’ha visto? che grazie alla sola presenza in studio di Pamela Prati guadagna spettatori e share rispetto alla settimana ...

Focus Ascolti : radiografia dei dati di Rai1 : Si parlato molto in questi giorni dei dati di ascolto di Rai1 e quale migliore luogo della nostra rubrica speciale di "Focus Ascolti" per fare una radiografia dell'audience della prima rete della televisione pubblica in questa stagione televisiva. Qui oggi vi daremo conto dei dati relativi alla prima parte della stagione tv, raffrontandoli con quella della seconda fase di questa stagione televisiva che ormai volge al termine.Come costume ...

Ascolti tv - dati auditel : oltre 7 milioni per la finale di Coppa Italia ma è record per Barbara d’Urso : La finale di Coppa Italia su Rai1 tra Lazio e Atalanta in onda il 15 maggio conquista il prime time con 7 milioni 297mila telespettatori e il 28.68% di share. Ascolti tv prime time Su Canale5 Live – Non è la D’Urso (con ospite Pamela Prati) ha registrato 2 milioni 911mila telespettatori (17.68% di share). Su Rai3 Chi l’ha visto?, lo storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse condotto da Federica ...

