Astronomia | occhi puntati su un esopianeta extra large | partenza col “botto” per il

meteoweb.eu

(Di mercoledì 12 giugno 2019)su unche avrebbe preso una ‘scorciatoia’ temporale per raggiungere l’attuale stazza: il colosso in questione si chiama Ci Tau b, si trova a circa 450 anni luce di distanza dalla Terra nella costellazione del Toro e fa parte della famiglia dei gioviani caldi (Hot Jupiter). Il pianeta, che orbita intorno alla stella Ci Tau, è al centro di uno studio presentato ieri al 234° convegno dell’American Astronomical Society, in corso a St. Louis (Missouri), e mirato ad indagarne il percorso evolutivo. La ricerca, che è stata coordinata dalla Rice University di Houston ed ha avuto il supporto della Nasa, sarà pubblicata su The Astrophysical Journal Letters; al momento è disponibile in pre-print su arxiv.org (articolo: “Co Detected in Ci Tau b: Hot Start Implied by Planet Mass and Mk”). Ci Tau b – spiega Global Science – ha una massa pari a 11,6 ...

DrGiorgini : Tutti con gli occhi al cielo! #spettacolodellanatura #giove #astronomia Giove più grande e luminoso: questa notte s… - simonmp1 : @Blackym3w Quando vedo le storie con lo spazio e l’astronomia i miei occhi sono così ???????????? Ma anche quando fai ved… -