Aldo Giovanni e Giacomo tornano insieme sul set | ciack in Puglia per ' Odio l' estate'

Aldo - Giovanni e Giacomo tornano al cinema : al via le riprese di «Odio l'estate» : Avevano detto che avrebbero preso strade diverse, per dedicarsi ciascuno ai propri progetti. Poi, sarebbero tornati, perché nessun litigio, nessun'acredine era ...

Odio l'estate - in Puglia ciak nuovo film Aldo - Giovanni e Giacomo : A partire da lunedì 17 per otto settimane, iniziano in Paglia le riperse del nuovo film di Aldo, Giovanni e Giacomo per la regia di Venier

Il cosmo sul comò : cast - trama e curiosità del settimo film di Aldo - Giovanni e Giacomo : Nel settimo film del trio comico, Aldo Giovanni e Giacomo si fanno letteralmente in quattro, tanti quanti gli espisodi che si inseriscono nella cornice orientale de Il cosmo sul comò, in onda venerdì 07 giugno alle 21.20 su Italia1. Il cosmo sul comò trailer Il cosmo sul comò trama Tsu’Nam, un sedicente maestro orientale cieco, è sempre seguito dai suoi fedelissimi discepoli Pin e Puk. Il maestro è solito meditare all’ombra di un ...