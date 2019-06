Sicurezza | via libera al decreto bis Salvini | «Multe fino a 50mila euro per

Via libera al Decreto Sicurezza bis - Salvini illustra le novità del provvedimento dopo il cdm : “Habemus decretum” : “Habemus decretum: è un passo in avanti per la Sicurezza”. Lo dice il leader della Lega e vicepremier Matteo Salvini in conferenza stampa a Palazzo Chigi. “Sono i diciotto articoli pronti, rivisti e rimeditati da tempo. Tre le finalità: lotta all’immigrazione clandestina, al centro anche del comitato per l’ordine e la Sicurezza che si è svolto stamattina e registra notevoli passi in avanti; c’è un capitolo cui tengo ...

Dl Sicurezza-bis - la nuova versione : tolte multe per soccorso migranti. Via pene per resistenza passiva durante manifestazioni : Le “limature” al decreto Sicurezza-bis richieste dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e sulle quali si era arenato l’ultimo Consiglio dei ministri ci sono state: cancellate le multe da 3.500 a 5.500 euro per ogni straniero trasportato in violazione delle Convenzioni internazionali che si sono trasformate in sanzioni da 10mila a 50mila euro per chiunque violi il divieto ...

Consiglio dei ministri rinviato a dopo le europee : slittano i decreti Sicurezza bis e famiglia : Niente da fare, Consiglio dei ministri rinviato. dopo l’incontro tra il premier Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è lo stesso presidente del Consiglio a spiegare ai due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini che i tempi non sono maturi: «Abbiamo convenuto che è complicato tenere un Consiglio dei ministri prima d...

Consiglio dei ministri rinviato a dopo il voto : slittano decreti Sicurezza e famiglia Giorgetti : così non si può andare avanti : Salvini e Di Maio devono rinunciare ai provvedimenti bandiera (dl sicurezza bis e dl sulla famiglia) prima del voto. E salvini precisa: nel mio decreto l’immigrazione è una minima parte

Superate criticità su testo! Decreto Sicurezza bis - Conte rinvia il Cdm alla prossima settimana : Il Consiglio dei ministri sul Decreto sicurezza bis non si svolgerà questa settimana, ma verrà rinviato a dopo le elezioni europee di domenica. Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo un confronto con Di Maio e Salvini. Conte anticipa anche che "le criticità segnalate sul Decreto mi sembrano Superate".