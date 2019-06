Magari Muori | ecco perché Taffo ha deciso di lanciare un tormentone dell’estate

Magari muori : È abbastanza noto come funziona il condizionamento mentale delle radio, e soprattutto la politica che c’è dietro. A Miami e poi a Berlino i produttori si trovano per decidere quali saranno le hit che verranno waterboardate l’anno seguente a noi, prigionieri delle nostre automobili. Quando succede, i brani sono talmente orrendi che tentiamo di cambiare stazione, ma le troviamo anche negli altri canali, proprio come un prigioniero tenta di ...