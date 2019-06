La beffa nel dl Crescita | niente vantaggi Rc auto per i conducenti virtuosi

ilgiornale

(Di martedì 11 giugno 2019) Pina Francone In Commissione Bilancio e Finanze della Camera arriva l'alt all'agevolazione annunciata in materia di assicurazione Rcpossibilità per i, e per i membri del nucleo familiare, di assicurare più veicoli, anche di diversa tipologia, sulla base della classe di merito più favorevole a cui si potrà accedere anche in caso di rinnovo di contratti assicurativi già stipulati e non solo nei casi di stipulazione di un nuovo contratto. Infatti, è arrivato lo stop delle commissioni Bilancio e Finanze della Camera all'emendamento dei relatori al dl Vrescita che prevedeva l'agevolazione, modificando le regole sul "bonus-malus" e istituendo l'accesso alla classe di merito più favorevole anche nel caso di rinnovo del contratto Rca condizione che il conducente "non sia responsabile esclusivo, principale o prioritario si un sinistro da almeno ...

