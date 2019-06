Il clima del passato ha spinto gli uccelli dal Nord ai Tropici

clima - Berlino : in 50 si incatenano all’inferriata della Cancelleria [GALLERY] : Circa cinquanta attivisti per l’ambiente di Extinction Rebellion si sono incatenati alla recinzione della Cancelleria a Berlino. Obiettivo: protestare contro l’inazione dei governi sul Clima e chiedere alla cancelliera Angela Merkel di dichiarare un’“emergenza Climatica“. “Cosa vogliamo? Giustizia Climatica. Quando la vogliamo? Ora!”, hanno urlato. Per ottenere il loro scopo hanno inviato le chiavi dei ...

Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici : webinar sulla ricerca per le previsioni del clima per operazioni e servizi : Le previsioni del clima sono una fonte dell’informazione climatica per scale temporali che vanno da 3 settimane a 10 anni nel futuro e saranno l’argomento di un interessante webinar del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti climatici (cmcc), dell’European climate Prediction system (EUCP) e di climate Europe. I modelli globali inizializzati con le migliori condizioni iniziali sono il principale strumento utilizzato per generare informazioni ...

Vino di qualità a rischio : colpa del cambiamento climatico : Cattive nuove per gli amanti del Vino: l’aumento dell’intensità delle precipitazioni, dovuto ai cambiamenti climatici, mette a rischio la produzione di vini di qualità. Lo rivela un lavoro scientifico a cura di Piero Di Carlo, professore associato di fisica dell’atmosfera e clima all’università ‘G. d’Annunzio‘, appena pubblicato sulla prestigiosa rivista ‘Science of the Total Environment‘. Al ...

Madagascar allo stremo - l’allarme dell’ONU : oltre un milione di persone alla fame per i cambiamenti climatici : I cambiamenti climatici stanno portando alla fame il Madagascar, non è una stima è un’emergenza conclamata. Il Paese flagellato negli ultimi 20 anni da fenomeni meteorologici estremi e frequenti è stato colpito da 35 cicloni, 8 inondazioni e 5 periodi di grave siccità, eventi tre volte più frequenti di quanto è successo negli anni precedenti. Questo inoltra peggiora la situazione della popolazione già estremamente vulnerabile e aumenta i ...

Energia e clima - il commissario Canete : il piano dell’Italia è fattibile ma “deve essere più chiaro” : In riferimento alla proposta di piano nazionale integrato Energia e clima, inviata dall’Italia alla Commissione europea, il commissario europeo Arias Canete, in un’audizione alle commissioni Ambiente, Attività produttive, Politiche Ue di Camera e Senato, ha dichiarato: “In generale il piano italiano è molto ben sviluppato e in linea con gli standard previsti dal regolamento, ma bisognerebbe lavorare meglio sulle sinergie tra i ...

Ambiente - Cisl : “Porre il tema dei cambiamenti climatici al centro dell’agenda” : “La Cisl condivide e rilancia l’allarme lanciato oggi da Save the Children, l’Organizzazione che da 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio, relativo al fatto che i cambiamenti climatici ed i disastri naturali saranno la prima causa di migrazione forzata entro i prossimi anni”. Cosi’ il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini, commenta l’allarme lanciato oggi da Save the Children, in ...

Cambio di rotta per Trump : “Io credo ci sia un cambiamento del clima” : “Io credo ci sia un cambiamento del clima, e credo che i cambiamenti siano in entrambe le direzioni“. E’ quanto ha affermato Donald Trump in un’intervista concessa a Piers Morgan, di ITV, nel gabinetto di guerra di Winston Churchill e trasmessa stamani a margine della terza giornata della sua visita di Stato nel Regno Unito. Trump inoltre ha aggiunto di averne parlato con il principe Carlo, molto attento al tema: ...

Cantieri - Conte : “Modifiche della Lega rischiano di creare caos”. Poi Di Maio telefona a Salvini. “clima positivo” : L’operazione disgelo è condotta da Luigi Di Maio. Il capo politico del M5s ha preso il telefono e ha chiamato l’altro vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini: è stata una “lunga e cordiale” telefonata, racconta l’Ansa. Fonti di entrambi i partiti definiscono il clima “positivo”. E così la crisi che sembrava imminente e travolgente si è trasformata all’improvviso in un cielo sereno. Se la ...

I cambiamenti climatici potrebbero essere una “minaccia esistenziale” entro il 2050 : “alta probabilità della fine della civiltà umana” : 20 giorni di caldo letale all’anno, collasso degli ecosistemi e oltre un miliardo di persone sfollate. Questi sono tutti probabili scenari che potrebbero devastare le società entro il 2050 se non verranno intraprese azioni rapide e radicali per limitare i cambiamenti climatici, secondo una relazione di un think tank sostenuta da un ex capo militare australiano. Il documento del Breakthrough National Center for Climate Restoration di Melbourne ...

clima : il nuovo governo finlandese ha fissato la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2035 : Il nuovo governo finlandese ha concluso ieri i negoziati sul programma del governo per i prossimi 4 anni, che include un piano per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio entro il 2035. Si tratta di uno degli obiettivi di neutralità delle emissioni di carbonio più ambiziosi tra quelli dei paesi industrializzati, e arriva in un momento critico, ovvero quando la Finlandia si prepara ad assumere la Presidenza dell’Unione europea ...

Cambiamenti climatici e sviluppo rurale : a Castrovillari il workshop sulla gestione delle foreste : Si è tenuto, venerdì 31 maggio e sabato primo giugno, a Castrovillari, presso la sede del Parco Nazionale del Pollino, il workshop dal titolo: “Cambiamenti climatici e sviluppo rurale, obiettivo bosco: gestione attiva per la multifunzionalità delle foreste calabresi”. La due giorni, è stata promossa e coordinata dall’Ente di Formazione professionale INFOLIFE di Scalea in collaborazione con l’Ordine dei dottori Agronomi e dottori Forestali di ...

Camera - settimana in commissioni riunite : audizione del commissario Ue per il clima : Nel corso della settimana le commissioni Ambiente, Attività produttive e Politiche dell’Unione europea di Camera e Senato svolgeranno l’audizione del commissario europeo per l’azione per il Clima e l’energia, Miguel Arias Cañete. Le commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa, in sede di esame di deliberazioni del Governo ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 luglio 2016, n. 145, proseguiranno l’esame ...

clima - l’appello dal segretario dell’ONU : ”i nostri soldi non devono rafforzare uragani e siccità” : ”Dobbiamo tassare l’inquinamento, non la popolazione, e porre fine alle sovvenzioni ai combustibili fossili”. Queste le parole del segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, durante la riunione dell’R20 che si è tenuta a Vienna. Dove la coalizione fondata nel 2011 dal governatore della California, Arnold Schwarzenegger, con il sostegno dell’ONU, riunisce governi regionali, imprese private, ong, ...

Cosa sappiamo degli uragani e del loro rapporto con la crisi del clima : Il 1 giugno nell’Atlantico comincia la stagione degli uragani: sono eventi catastrofici sempre più estremi? Come si formano? E da dove prendono i loro nomi? Leggi